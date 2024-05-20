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    20:11, 19 Май 2024 | GMT +6

    Появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана

    Появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана
    Фото: кадр из видео

    Видео с места падения вертолета с президентом Ирана появилось в соцсетях, передает агентство Kazinform.

    — Делегация правительства Ирана во главе с вице-президентом направилась на место жесткой посадки вертолета Раиси, — сообщил ранее пресс-секретарь иранского кабмина.

    По информации главы иранского общества Красного Полумесяца, не менее 40 спасательных бригад занимаются поиском вертолета Раиси.

    Корреспондент ИРНА рассказал о поисково-спасательной операции вертолета с президентом Ирана

    — По сообщениям жителей сел, расположенных вокруг места происшествия вертолет, на борту которого находился президент, потерпел аварию в лесном массиве Дизмар между селами Узи и Пир-Дауд, — сообщил корреспондент ИРНА.

    Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

    Как сообщалось, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Видео Иран Азербайджан Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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