Появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана

Видео с места падения вертолета с президентом Ирана появилось в соцсетях, передает агентство Kazinform.

— Делегация правительства Ирана во главе с вице-президентом направилась на место жесткой посадки вертолета Раиси, — сообщил ранее пресс-секретарь иранского кабмина.

По информации главы иранского общества Красного Полумесяца, не менее 40 спасательных бригад занимаются поиском вертолета Раиси.

Корреспондент ИРНА рассказал о поисково-спасательной операции вертолета с президентом Ирана

— По сообщениям жителей сел, расположенных вокруг места происшествия вертолет, на борту которого находился президент, потерпел аварию в лесном массиве Дизмар между селами Узи и Пир-Дауд, — сообщил корреспондент ИРНА.

Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

Как сообщалось, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку.