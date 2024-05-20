Вице-президент Ирана: Двое сопровождавших Раиси вышли на связь после ЧП с его вертолетом

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ИРНА.

При этом иранский вице-президент отметил, что «кажется, это была несерьезная авария».

— Делегация летела на трех вертолетах, однако связь между вертолетом, на борту которого находился президент и двумя другими вертолетами пропала, — сказал Мансури. — Остальные два вертолета начали разыскивать пропавшего вертолета. Один из пассажиров вертолета и его экипаж вышли на связь, что свидетельствует о том, что степень катастрофы не была слишком серьезной. Спасательные бригады Красного Полумесяца и армии, КСИР были немедленно отправлены на место ЧП.

Напомним, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.