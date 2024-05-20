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    02:24, 20 Май 2024 | GMT +6

    Россия отправляет в Иран два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей

    Иран
    Фото: ИРНА

    Президент России Владимир Путин отдал распоряжение направить два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей на помощь в поисках вертолета иранского президента Эбрахима Раиси, совершившего жесткую посадку. Об этом сообщил советник президента России Игорь Левитин во время телефонного разговора с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    — По указанию Путина в течение часа два современных самолета с несколькими вертолетами и 50 спасателями-альпинистами на борту направятся в (город) Тебриз (на северо-западе Ирана), — приводит слова Левитина агентство Tasnim.

    Вертолет Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе страны, на борту также находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

    Напомним, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

    Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

    Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.

    Турция отправила на место ЧП в Иране 32 альпиниста и БПЛА ночного видения. Европейская комиссия запустила службу спутникового картографирования для оказания помощи в поисковых работах после крушения вертолета президента Ирана Эбрагима Раиси в ответ на просьбу о помощи со стороны Ирана.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Иран Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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