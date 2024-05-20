Еврокомиссия активирует службу спутникового картографирования для поиска вертолета президента Ирана

Европейская комиссия запустила службу спутникового картографирования для оказания помощи в поисковых работах после крушения вертолета президента Ирана Эбрагима Раиси в ответ на просьбу о помощи со стороны Ирана. Об этом объявил европейский комиссар по кризисному регулированию, передает корреспондент агентства Kazinform.

«Коперник» — это программа дистанционного зондирования Земли, которая управляется Европейской комиссией

Служба управления чрезвычайными ситуациями «Коперник» Европейской комиссии предоставляет картографическую продукцию на основе спутниковых изображений.

Upon Iranian request for assistance we are activating the 🇪🇺's @CopernicusEMS rapid response 📡 mapping service in view of to the helicopter accident reportedly carrying the President of #Iran and its foreign minister. #EUSolidarity — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) May 19, 2024

Комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич сообщил, что служба активировала свою «картографическую службу быстрого реагирования в связи с аварией вертолета».

Напомним, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.