Турция отправила на место ЧП в Иране 32 альпиниста и вертолет ночного видения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал в социальной сети сообщение о крушении вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян и другие официальные лица. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

— Мы глубоко опечалены тем фактом, что президент Ирана, мой брат господин Эбрахим Раиси и его делегация потерпели аварию на вертолете. От имени Турецкой Республики я хотел бы выразить, что мы внимательно следим за инцидентом в полном контакте и координации с иранскими властями и готовы оказать всю необходимую поддержку, — заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Эрдоган выразил соболезнования.

— От имени своей страны я выражаю сожаления соседнему, дружественному и братскому иранскому народу и правительству и надеюсь на скорейшее получение хороших новостей от господина Раиси и его делегации, — добавил Р. Эрдоган.

По информации AFAD, Иран запросил у Турции поисково-спасательный вертолет ночного видения. На место происшествия отправились 32 поисково-спасательных альпиниста и шесть машин из Вана и Эрзурума.

Напомним, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.