РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:56, 19 Май 2024 | GMT +6

    Турция отправила на место ЧП в Иране 32 альпиниста и вертолет ночного видения

    Иран
    Фото: ИРНА

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал в социальной сети сообщение о крушении вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян и другие официальные лица. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    — Мы глубоко опечалены тем фактом, что президент Ирана, мой брат господин Эбрахим Раиси и его делегация потерпели аварию на вертолете. От имени Турецкой Республики я хотел бы выразить, что мы внимательно следим за инцидентом в полном контакте и координации с иранскими властями и готовы оказать всю необходимую поддержку, — заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

    Президент Эрдоган выразил соболезнования.

    — От имени своей страны я выражаю сожаления соседнему, дружественному и братскому иранскому народу и правительству и надеюсь на скорейшее получение хороших новостей от господина Раиси и его делегации, — добавил Р. Эрдоган.

    По информации AFAD, Иран запросил у Турции поисково-спасательный вертолет ночного видения. На место происшествия отправились 32 поисково-спасательных альпиниста и шесть машин из Вана и Эрзурума.

    Напомним, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

    Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

    Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.

    Теги:
    Турция Происшествия, ЧС Иран Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!