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    05:29, 20 Май 2024 | GMT +6

    БПЛА обнаружил источник тепла, который может быть обломками вертолета с президентом Ирана

    БПЛА обнаружил источник тепла, который может быть вертолетом с президентом Ирана
    Фото: Анадолу

    БПЛА Akıncı, который Турция отправила на поиск вертолета с президентом Ирана Эбрахима Рейси и других официальных лиц, обнаружил источник тепла, предположительно являющийся  обломками вертолета. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Агентство «Анадолу» получило последнюю информацию о полете БПЛА Akıncı в небе Ирана.

    —  БПЛА Akıncı обнаружил источник тепла, которым предположительно являются обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана. После обнаружения координаты были переданы иранским властям, — говорится в сообщении.

    Как сообщает агентство ИРНА, определены точные координаты места крушения вертолета с президентом Ирана.

    Спасательные силы прибыли в район с самого утра и продолжают поисковые работы в сложных погодных условиях.

    Напомним, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

    Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

    Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.

    Турция отправила на место ЧП в Иране 32 альпиниста и БПЛА ночного видения. Европейская комиссия запустила службу спутникового картографирования для оказания помощи в поисковых работах после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси в ответ на просьбу о помощи со стороны Ирана. Президент России Владимир Путин отдал распоряжение направить два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей на помощь в поисках вертолета иранского президента Эбрахима Раиси.

    Теги:
    Турция Видео Иран Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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