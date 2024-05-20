БПЛА обнаружил источник тепла, который может быть обломками вертолета с президентом Ирана

БПЛА Akıncı, который Турция отправила на поиск вертолета с президентом Ирана Эбрахима Рейси и других официальных лиц, обнаружил источник тепла, предположительно являющийся обломками вертолета. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.

Агентство «Анадолу» получило последнюю информацию о полете БПЛА Akıncı в небе Ирана.

— БПЛА Akıncı обнаружил источник тепла, которым предположительно являются обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана. После обнаружения координаты были переданы иранским властям, — говорится в сообщении.

Как сообщает агентство ИРНА, определены точные координаты места крушения вертолета с президентом Ирана.

Спасательные силы прибыли в район с самого утра и продолжают поисковые работы в сложных погодных условиях.

Напомним, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.

Турция отправила на место ЧП в Иране 32 альпиниста и БПЛА ночного видения. Европейская комиссия запустила службу спутникового картографирования для оказания помощи в поисковых работах после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси в ответ на просьбу о помощи со стороны Ирана. Президент России Владимир Путин отдал распоряжение направить два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей на помощь в поисках вертолета иранского президента Эбрахима Раиси.