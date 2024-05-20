Президент Раиси погиб в результате крушения вертолета

Эбрагим Раиси, восьмой президент Ирана, принял мученическую смерть после того, как вертолет, перевозивший его и его окружение, разбился в районе Варзакан в провинции Восточный Азербайджан, к северо-западу от страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на IRNA.

Вертолет Раиси вместе с еще двумя вертолетами направлялся в город Тебриз в воскресенье, после того как ранее в тот же день он открыл плотину Гиз-Галасы на границе с Азербайджанской Республикой.

На борту разбившегося самолета также находились министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и Мехди Мусави, руководитель группы охраны Раиси. Их также сопровождал Мохаммад Али Аль-э-Хашем, представитель Верховного лидера в провинции.

Местные чиновники, присутствовавшие на месте крушения, подтвердили мученическую смерть Раиси и сопровождавшей его команды.

Правительство Ирана вскоре опубликует официальное заявление.

Напомним, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.

Турция отправила на место ЧП в Иране 32 альпиниста и БПЛА ночного видения. Европейская комиссия запустила службу спутникового картографирования для оказания помощи в поисковых работах после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси в ответ на просьбу о помощи со стороны Ирана. Президент России Владимир Путин отдал распоряжение направить два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей на помощь в поисках вертолета иранского президента Эбрахима Раиси.

В материале корреспондента агентства Kazinform — что известно об иранском президенте.