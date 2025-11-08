РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:01, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Опубликовано совместное фото участников саммита «Центральная Азия – США»

    Пресс-служба Акорды опубликовала фотографию участников саммита «Центральная Азия – США», передает агентство Kazinform.

    Опубликовано совместное фото участников саммита «Центральная Азия – США»
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США». Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент США Дональд Трамп встретились в Белом доме. 

    Лидеры приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов. В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки, определены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.

    Казахстан и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов.

    Кроме того, Токаеву в Вашингтоне были представлены казахстанские IT-стартапы.

    Глава государства встретился с членами Палаты представителей Конгресса США Джимми Панеттой, Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав.

    Также Президент Казахстана принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта и американского сенатора Стива Дэйнса. Провел беседу с президентом по странам СНГ и Центральной Азии компании John Deere Чабой Лейко.

    Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписание Соглашения о стратегическом партнерстве с John Deere на сумму 2,5 млрд долларов. 

    Кроме того, Казахстан присоединился к Авраамским соглашениям.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Центральная Азия США
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают