Опубликовано совместное фото участников саммита «Центральная Азия – США»
Пресс-служба Акорды опубликовала фотографию участников саммита «Центральная Азия – США», передает агентство Kazinform.
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США». Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент США Дональд Трамп встретились в Белом доме.
Лидеры приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов. В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки, определены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.
Казахстан и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов.
Кроме того, Токаеву в Вашингтоне были представлены казахстанские IT-стартапы.
Глава государства встретился с членами Палаты представителей Конгресса США Джимми Панеттой, Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав.
Также Президент Казахстана принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта и американского сенатора Стива Дэйнса. Провел беседу с президентом по странам СНГ и Центральной Азии компании John Deere Чабой Лейко.
Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписание Соглашения о стратегическом партнерстве с John Deere на сумму 2,5 млрд долларов.
Кроме того, Казахстан присоединился к Авраамским соглашениям.