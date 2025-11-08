Опубликовано совместное фото участников саммита «Центральная Азия – США»

Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США». Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент США Дональд Трамп встретились в Белом доме.

Лидеры приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов. В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки, определены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.

Казахстан и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов.

Кроме того, Токаеву в Вашингтоне были представлены казахстанские IT-стартапы.

Глава государства встретился с членами Палаты представителей Конгресса США Джимми Панеттой, Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав.

Также Президент Казахстана принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта и американского сенатора Стива Дэйнса. Провел беседу с президентом по странам СНГ и Центральной Азии компании John Deere Чабой Лейко.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписание Соглашения о стратегическом партнерстве с John Deere на сумму 2,5 млрд долларов.

Кроме того, Казахстан присоединился к Авраамским соглашениям.