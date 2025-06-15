Обновления в министерствах, регионах и спорте: кадровые назначения за неделю в Казахстане

Распоряжением Главы государства экс-глава «Казпочты» Асел Жанасова назначена советником Президента Республики Казахстан.

Асел Жанасова родилась 8 июля 1987 года в Алматы. Высшее образование получила в Кембриджском университете, окончив его по президентской стипендиальной программе «Болашақ» в 2010 году. Позже она также завершила магистратуру в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова по программе Executive Management.

Профессиональную карьеру начала в Лондоне, где с 2010 по 2014 год работала в международной компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC. Здесь она прошла путь от ИТ-специалиста до директора департамента по информационной безопасности.

В разные годы занимала должности советника директора «Банковского сервисного бюро» и заместителя директора Департамента цифровых технологий Нацбанка РК, возглавляла национальный управляющий холдинг «Зерде», была советником управляющего Международного финансового центра «Астана».

В 2020 году была назначена вице-министром торговли и интеграции Республики Казахстан, где курировала цифровое развитие в торговле.

С октября 2022 года Асель Жанасова занимала должность председателя правления АО «Казпочта».

Ее на этом посту сменил Бекежан Жакеев, ранее занимавший должность заместитель председателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов». Общий стаж работы более 20 лет.

Бекежан Жакеев окончил Академию юриспруденции Высшей школы права «Əділет» по специальности «Юриспруденция», а также Евразийский гуманитарный институт, г. Астана, по специальности «Бакалавр экономики и бизнеса».

Судья Верховного суда Казахстана Герман Нурбаев единогласно избран председателем Экономического суда СНГ. Такое решение было принято на пленарном заседании суда, состоявшемся в Минске, при участии представителей высших судебных органов государств – участников СНГ. В представлении отмечены его высокий профессионализм и многолетний опыт работы в правовой сфере.

В Министерстве труда и соцзащиты населения РК представили новых вице-министров. Первым вице-министром стал Аскарбек Ертаев.



Аскарбек Ертаев родился в 1977 году в Актобе. Окончил Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова, Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР».

Трудовую деятельность начал в 1997 г. специалистом в аппарате акима Мугалжарского района Актюбинской области.

В 2000-2014 гг. работал в банковском секторе.

В 2014 г. – и.о. главного эксперта Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

2014-2021 гг. – главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента, директор департамента Министерства национальной экономики РК.

2021-2022 гг. – заведующий сектором Аналитического отдела Совета Безопасности Администрации Президента РК.

2022-2023 гг. – заведующий экономическим отделом Канцелярии Премьер-министра РК, Аппарата Правительства РК.

2023-2024 гг.– председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

2024-2025 гг. – вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

Пост вице-министра труда и социальной защиты населения заняла Виктория Шегай.

Виктория Шегай родилась в 1981 г. в городе Шымкент. Окончила Международный Казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави, университет «Мирас», Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева.

Трудовую деятельность начала в 2004 г. в качестве ведущего специалиста отдела расчетных операций ЗАО «Государственный накопительный пенсионный фонд», г. Алматы.

С декабря 2023 г. по настоящее время занимала должность директора Департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В разные годы работала на различных должностях от ведущего специалиста до директора Департамента в ЗАО «Государственный накопительный пенсионный фонд», АО «Государственный накопительный пенсионный фонд», АО «ЕНПФ», была руководителем управления, директором Департамента политики социального страхования, базового социального и пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С декабря 2023 г. по настоящее время занимала должность директора Департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Должность руководителя аппарата акима Алматы занял Ерлан Исабеков.

Ерлан Исабеков окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Джорджтаунский университет (США) по программе «Болашақ». Имеет степень магистра прикладной математики, экономики.

Трудовую деятельность начал учителем математики школы-лицея № 131 города Алматы. Работал на различных должностях в Министерстве государственных доходов, в Комитете таможенного контроля Министерства финансов.

С 2015 по 2018 годы занимал должность инспектора отдела государственного контроля и территориально-организационной работы Администрации Президента. С 2018 по 2023 годы работал акимом Егиндыкольского района Акмолинской области, акимом Каратальского района области Жетысу.

До настоящего назначения занимал должность государственного инспектора отдела государственного контроля Администрации Президента.

Департамент газовой промышленности Министерства энергетики Казахстана возглавил Елтай Алиев.

Окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова.

Трудовую деятельность начинал оператором, старшим оператором технологических установок, диспетчером смены битумного завода ТОО СП «Caspi Bitum» (г. Актау).

В разные годы работал в проектных организациях, а также ОЮЛ «Kazenergy».

В Министерстве энергетики работает с 2022 года, начав с должности руководителя управления сжиженного и нефтяного газа Департамента газовой промышленности.

В Шымкенте назначили нового акима Аль-Фарабийского района. Им стал 34-летний уроженец Туркестанской области Маратбек Мыктыбеков.

У Мыктыбекова два высших образования. В 1996 году он окончил Южно-Казахстанский государственный университет по специальности «Физическая культура», а позже — по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в сфере образования. С 2000 по 2003 годы работал преподавателем в Южно-Казахстанском государственном университете. Затем в течение нескольких лет занимал различные должности в частных компаниях. Руководил Центром Олимпийской подготовки по борьбе, был советником, исполнительным директором и главным казначеем в федерациях бокса и дзюдо.

До сегодняшнего назначения Маратбек Мыктыбеков возглавлял городское управление физической культуры и спорта.

Кадровые перестановки затронули также сферу культуры и спорта.

Генсекретарем Федерации водных видов спорта Казахстана назначен Дмитрий Баландин — заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, олимпийский чемпион (2016), многократный победитель Азиатских игр и международных турниров. С 2021 года активно работает в качестве тренера и консультанта национальной сборной Казахстана по плаванию.

Нового тренера представили в ФК «Иртыш». Тренировать футболистов бело-синих будет 35-летний Ринат Алюетов, который ранее возглавлял такие клубы казахстанской Премьер-лиги, как «Жетысу», «Женис», «Туран» и «Каспий».

Алматинское хореографическое училище имени Селезнева возглавила Ая Калиева — заслуженный деятель Республики Казахстан, почётный работник образования РК, кандидат педагогических наук, магистр делового администрирования (MBA), профессор, автор ряда научных трудов и учебных пособий.

В 1990 году окончила музыкальное училище им. П. И. Чайковского, в 1995 году — Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы по специальности «композиция».

Трудовую деятельность начала преподавателем музыкального колледжа, затем продолжила работу в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы и Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова, где прошла путь от заведующей кафедрой до декана. Она также занимала руководящие должности в ведущих учреждениях культуры и образования страны.



