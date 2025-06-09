Аскарбек Ертаев назначен первым вице-министром труда и соцзащиты населения РК
Постановлением Правительства Республики Казахстан Ертаев Аскарбек Маратович назначен на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения. Об этом сообщает пресс-служба Правительства, передает агентство Kazinform.
Родился в 1977 году в Актобе. Окончил Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова, Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР».
Трудовую деятельность начал в 1997 г. специалистом в аппарате акима Мугалжарского района Актюбинской области.
В 2000-2014 гг. работал в банковском секторе.
В 2014 г. – и.о. главного эксперта Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
2014-2021 гг. – главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента, директор департамента Министерства национальной экономики РК.
2021-2022 гг. – заведующий сектором Аналитического отдела Совета Безопасности Администрации Президента РК.
2022-2023 гг. – заведующий экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК, Аппарата Правительства РК.
2023-2024 гг.– председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.
2024-2025 гг. – вице-министр труда и социальной защиты населения РК.
Ранее сообщалось о назначении Виктории Шегай вице-министром труда и соцзащиты населения РК.