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    13:57, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Аскарбек Ертаев назначен первым вице-министром труда и соцзащиты населения РК

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Ертаев Аскарбек Маратович назначен на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения. Об этом сообщает пресс-служба Правительства, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Правительство РК

    Родился в 1977 году в Актобе. Окончил Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова, Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР».

    Трудовую деятельность начал в 1997 г. специалистом в аппарате акима Мугалжарского района Актюбинской области.

    В 2000-2014 гг. работал в банковском секторе.

    В 2014 г. – и.о. главного эксперта Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

    2014-2021 гг. – главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента, директор департамента Министерства национальной экономики РК.

    2021-2022 гг. – заведующий сектором Аналитического отдела Совета Безопасности Администрации Президента РК.

    2022-2023 гг. – заведующий экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК, Аппарата Правительства РК.

    2023-2024 гг.– председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    2024-2025 гг. – вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

    Ранее сообщалось о назначении Виктории Шегай вице-министром труда и соцзащиты населения РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Минтруда и соцзащиты РК Назначения
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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