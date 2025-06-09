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    13:49, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Виктория Шегай назначена вице-министром труда и соцзащиты населения РК

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Шегай Виктория Вильгельмовна назначена вице-министром труда и социальной защиты населения. Об этом сообщает пресс-служба Правительства, передает агентство Kazinform.

    р
    Фото: Правительство РК

    Родилась в 1981 г. в городе Шымкент. Окончила Международный Казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави, университет «Мирас», Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева.

    Трудовую деятельность начала в 2004 г. в качестве ведущего специалиста отдела расчетных операций ЗАО «Государственный накопительный пенсионный фонд», г. Алматы.

    С 2004 по 2017 гг. работала на различных должностях от ведущего специалиста до директора Департамента в ЗАО «Государственный накопительный пенсионный фонд», АО «Государственный накопительный пенсионный фонд», АО «ЕНПФ».

    2017-2018 гг. – внештатный сотрудник АО «Государственный фонд социального страхования».

    С 2018 по 2022 гг. работала руководителем управления, директором Департамента политики социального страхования, базового социального и пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    2022-2023 гг. – старший научный сотрудник, руководитель сектора регуляторной политики РГП на ПХВ «Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан».

    С декабря 2023 г. по настоящее время занимала должность директора Департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Ранее сообщалось о назначении руководителя аппарата акима Алматы.

    Теги:
    Кадровые назначения Минтруда и соцзащиты РК Назначения
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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