Герман Нурбаев избран председателем Экономического суда СНГ

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, среди участников – представители высших судебных органов стран-участниц и судьями ЭС СНГ.

В ходе выступления на пленуме, А.Мергалиев отметил потенциал Экономического суда СНГ в разрешении межгосударственных экономических споров и современный формат его работы Ad hoc, ориентированный на доступность правосудия и мобильность судей.

В ходе заседания за вклад в развитие сотрудничества и деятельности Экономического суда А.Мергалиев был награжден Почетной грамотой Экономического суда СНГ.

Важным событием для судебной системы Казахстана и главным вопросом заседания пленума стало избрание председателем Экономического суда СНГ Германа Нурбаева – судьи Верховного суда РК и Экономического суда СНГ от РК. Члены пленума единогласно поддержали кандидатуру Г.Нурбаева.

В представлении отмечены его высокий профессионализм и многолетний опыт работы в правовой сфере.

Председательство представителя Казахстана в Экономическом суде СНГ открывает новую главу в современной истории отечественной судебной системы и является свидетельством возрастающей роли страны в развитии правовых институтов СНГ.

На должность заместителя председателя ЭС СНГ избран Айбек Давлетов от Кыргызстана.

А.Мергалиев поблагодарил Андрея Плотникова за плодотворную работу на посту председателя и вклад в развитие Экономического суда СНГ.

Экономический суд – уставной орган СНГ, является постоянно действующим международным судебным органом, осуществляющим свою деятельность по рассмотрению конкретных дел в формате ad hoc.

Суд призван обеспечивать выполнение государствами – участниками СНГ своих экономических обязательств и наделен компетенцией по рассмотрению споров между государствами – участниками СНГ и толкованию международных правовых актов Содружества. Место пребывания Суда – г.Минск, Республика Беларусь.