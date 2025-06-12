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    09:23, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Герман Нурбаев избран председателем Экономического суда СНГ

    Председатель Верховного суда Казахстана Асламбек Мергалиев принял участие в работе пленума Экономического суда СНГ в г.Минске (Беларусь), передает агентство Kazinform. 

    Герман Нурбаев избран председателем Экономического суда СНГ
    Фото: sud.gov.kz

    Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, среди участников – представители высших судебных органов стран-участниц и судьями ЭС СНГ.

    В ходе выступления на пленуме, А.Мергалиев отметил потенциал Экономического суда СНГ в разрешении межгосударственных экономических споров и современный формат его работы Ad hoc, ориентированный на доступность правосудия и мобильность судей. 

    В ходе заседания за вклад в развитие сотрудничества и деятельности Экономического суда А.Мергалиев был награжден Почетной грамотой Экономического суда СНГ. 

    Важным событием для судебной системы Казахстана и главным вопросом заседания пленума стало избрание председателем Экономического суда СНГ Германа Нурбаева – судьи Верховного суда РК и Экономического суда СНГ от РК. Члены пленума единогласно поддержали кандидатуру Г.Нурбаева.

    В представлении отмечены его высокий профессионализм и многолетний опыт работы в правовой сфере.

    Председательство представителя Казахстана в Экономическом суде СНГ открывает новую главу в современной истории отечественной судебной системы и является свидетельством возрастающей роли страны в развитии правовых институтов СНГ.

    На должность заместителя председателя ЭС СНГ избран Айбек Давлетов от Кыргызстана.

    А.Мергалиев поблагодарил Андрея Плотникова за плодотворную работу на посту председателя и вклад в развитие Экономического суда СНГ.

    Экономический суд – уставной орган СНГ, является постоянно действующим международным судебным органом, осуществляющим свою деятельность по рассмотрению конкретных дел в формате ad hoc. 

    Суд призван обеспечивать выполнение государствами – участниками СНГ своих экономических обязательств и наделен компетенцией по рассмотрению споров между государствами – участниками СНГ и толкованию международных правовых актов Содружества. Место пребывания Суда – г.Минск, Республика Беларусь.

    Теги:
    Кадровые назначения Верховный суд Назначения Суды СНГ
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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