Герман Нурбаев избран председателем Экономического суда СНГ
Председатель Верховного суда Казахстана Асламбек Мергалиев принял участие в работе пленума Экономического суда СНГ в г.Минске (Беларусь), передает агентство Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, среди участников – представители высших судебных органов стран-участниц и судьями ЭС СНГ.
В ходе выступления на пленуме, А.Мергалиев отметил потенциал Экономического суда СНГ в разрешении межгосударственных экономических споров и современный формат его работы Ad hoc, ориентированный на доступность правосудия и мобильность судей.
В ходе заседания за вклад в развитие сотрудничества и деятельности Экономического суда А.Мергалиев был награжден Почетной грамотой Экономического суда СНГ.
Важным событием для судебной системы Казахстана и главным вопросом заседания пленума стало избрание председателем Экономического суда СНГ Германа Нурбаева – судьи Верховного суда РК и Экономического суда СНГ от РК. Члены пленума единогласно поддержали кандидатуру Г.Нурбаева.
В представлении отмечены его высокий профессионализм и многолетний опыт работы в правовой сфере.
Председательство представителя Казахстана в Экономическом суде СНГ открывает новую главу в современной истории отечественной судебной системы и является свидетельством возрастающей роли страны в развитии правовых институтов СНГ.
На должность заместителя председателя ЭС СНГ избран Айбек Давлетов от Кыргызстана.
А.Мергалиев поблагодарил Андрея Плотникова за плодотворную работу на посту председателя и вклад в развитие Экономического суда СНГ.
Экономический суд – уставной орган СНГ, является постоянно действующим международным судебным органом, осуществляющим свою деятельность по рассмотрению конкретных дел в формате ad hoc.
Суд призван обеспечивать выполнение государствами – участниками СНГ своих экономических обязательств и наделен компетенцией по рассмотрению споров между государствами – участниками СНГ и толкованию международных правовых актов Содружества. Место пребывания Суда – г.Минск, Республика Беларусь.