Ая Калиева возглавила Алматинское хореографическое училище имени Селезнева

Ая Калиева — заслуженный деятель Республики Казахстан, почётный работник образования РК, кандидат педагогических наук, магистр делового администрирования (MBA), профессор, автор ряда научных трудов и учебных пособий.

В 1990 году окончила музыкальное училище им. П. И. Чайковского, в 1995 году — Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы по специальности «композиция».

Трудовую деятельность начала преподавателем музыкального колледжа, затем продолжила работу в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы и Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова, где прошла путь от заведующей кафедрой до декана.

В 2008 году ей была присуждена учёная степень кандидата педагогических наук, а в 2015 году она получила степень магистра делового администрирования (MBA) в Almaty Management University.

В последующие годы занимала руководящие должности в ведущих учреждениях культуры и образования страны:

с 2010 по 2015 год — директор Алматинского музыкального колледжа имени П. И. Чайковского;

с 2015 по 2018 год — директор Алматинского хореографического училища имени А. Селезнёва;

в 2018 году — директор Казахской государственной филармонии имени Жамбыла;

с 2018 по 2021 год — директор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.

Ранее был назначен новый директор театра «Astana Ballet».