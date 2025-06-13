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    22:10, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Ая Калиева возглавила Алматинское хореографическое училище имени Селезнева

    В соответствии с приказом министра культуры и информации РК Аиды Балаевой на должность директора Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнёва назначена Ая Калиева, передает агентство Kazinform со ссылкой на МКИ.

    Ая Калиева возглавила Алматинское хореографическое училище имени Селезнева
    Фото: МКИ

    Ая Калиева — заслуженный деятель Республики Казахстан, почётный работник образования РК, кандидат педагогических наук, магистр делового администрирования (MBA), профессор, автор ряда научных трудов и учебных пособий.

    В 1990 году окончила музыкальное училище им. П. И. Чайковского, в 1995 году — Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы по специальности «композиция».

    Трудовую деятельность начала преподавателем музыкального колледжа, затем продолжила работу в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы и Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова, где прошла путь от заведующей кафедрой до декана.

    В 2008 году ей была присуждена учёная степень кандидата педагогических наук, а в 2015 году она получила степень магистра делового администрирования (MBA) в Almaty Management University.

    В последующие годы занимала руководящие должности в ведущих учреждениях культуры и образования страны:

    • с 2010 по 2015 год — директор Алматинского музыкального колледжа имени П. И. Чайковского;
    • с 2015 по 2018 год — директор Алматинского хореографического училища имени А. Селезнёва;
    • в 2018 году — директор Казахской государственной филармонии имени Жамбыла;
    • с 2018 по 2021 год — директор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.

    Ранее был назначен новый директор театра «Astana Ballet».

    Теги:
    Кадровые назначения Культура Минкультуры и информации Назначения Искусство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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