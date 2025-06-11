Назначен новый директор театра «Astana Ballet»

Таир Каратаев — профессиональный музыкант, виолончелист, выпускник республиканской музыкальной школы-интерната имени Куляш Байсеитовой и Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, прошёл путь от артиста оркестра до руководителя ведущих республиканских организаций.

Он возглавлял Казахскую государственную филармонию имени Жамбыла, Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая, а также государственный академический театр танца Республики Казахстан. С 2023 года занимал должность директора государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой.

В своём первом обращении к коллективу Таир Каратаев подчеркнул:

— Я рад присоединиться к театру «Astana Ballet» — одному из самых ярких культурных брендов нашей страны. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить его достижения, раскрывая новые горизонты на национальном и международном уровнях.

Ранее был назначен первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК.