Назначен новый директор театра «Astana Ballet»
10 июня 2025 года Таир Каратаев назначен директором театра «Astana Ballet», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу театра.
Таир Каратаев — профессиональный музыкант, виолончелист, выпускник республиканской музыкальной школы-интерната имени Куляш Байсеитовой и Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, прошёл путь от артиста оркестра до руководителя ведущих республиканских организаций.
Он возглавлял Казахскую государственную филармонию имени Жамбыла, Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая, а также государственный академический театр танца Республики Казахстан. С 2023 года занимал должность директора государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой.
В своём первом обращении к коллективу Таир Каратаев подчеркнул:
— Я рад присоединиться к театру «Astana Ballet» — одному из самых ярких культурных брендов нашей страны. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить его достижения, раскрывая новые горизонты на национальном и международном уровнях.
Ранее был назначен первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК.