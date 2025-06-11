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    18:26, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Назначен новый директор театра «Astana Ballet»

    10 июня 2025 года Таир Каратаев назначен директором театра «Astana Ballet», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу театра.

    Назначен новый директор театра «Astana Ballet»
    Фото: пресс-служба театра «Astana Ballet»

    Таир Каратаев — профессиональный музыкант, виолончелист, выпускник республиканской музыкальной школы-интерната имени Куляш Байсеитовой и Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, прошёл путь от артиста оркестра до руководителя ведущих республиканских организаций.

    Он возглавлял Казахскую государственную филармонию имени Жамбыла, Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая, а также государственный академический театр танца Республики Казахстан. С 2023 года занимал должность директора государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой. 

    В своём первом обращении к коллективу Таир Каратаев подчеркнул:

    — Я рад присоединиться к театру «Astana Ballet» — одному из самых ярких культурных брендов нашей страны. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить его достижения, раскрывая новые горизонты на национальном и международном уровнях.

    Ранее был назначен первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Культура Астана Балет Назначения Балет Театр
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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