Елтай Алиев возглавил департамент газовой промышленности Минэнерго РК

Елтай Алиев окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова.



Трудовую деятельность начинал оператором, старшим оператором технологических установок, диспетчером смены битумного завода ТОО СП «Caspi Bitum» (г. Актау).



В разные годы работал в проектных организациях, а также ОЮЛ «Kazenergy».



В Министерстве энергетики работает с 2022 года, начав с должности руководителя управления сжиженного и нефтяного газа Департамента газовой промышленности.