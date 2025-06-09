12:29, 09 Июнь 2025 | GMT +5
Елтай Алиев возглавил департамент газовой промышленности Минэнерго РК
Директором департамента газовой промышленности Министерства энергетики Казахстана назначен Елтай Алиев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Елтай Алиев окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова.
Трудовую деятельность начинал оператором, старшим оператором технологических установок, диспетчером смены битумного завода ТОО СП «Caspi Bitum» (г. Актау).
В разные годы работал в проектных организациях, а также ОЮЛ «Kazenergy».
В Министерстве энергетики работает с 2022 года, начав с должности руководителя управления сжиженного и нефтяного газа Департамента газовой промышленности.