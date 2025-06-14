Дмитрий Баландин назначен генсекретарем Федерации водных видов спорта Казахстана

Кандидатуру Баландина единогласно поддержали участники Конференции после заявления о досрочном прекращении полномочий предыдущего генерального секретаря Сергея Дроздова.

«Назначение Дмитрия Баландина — это не только признание его выдающихся спортивных достижений, но и шаг к обновлению и институциональному укреплению Федерации. Мы уверены, что его профессионализм и авторитет станут важным ресурсом для всей водной спортивной отрасли страны», — отметил президент Федерации Нурлан Жакупов.

Дмитрий Баландин — заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, олимпийский чемпион (2016), многократный победитель Азиатских игр и международных турниров. С 2021 года активно работает в качестве тренера и консультанта национальной сборной Казахстана по плаванию.