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    14:23, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Нового тренера представили в ФК «Иртыш»

    Тренировать футболистов бело-синих будет 35-летний Ринат Алюетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ринат Алюетов
    Фото: ФК «Иртыш»

    Нового тренера представили в ФК «Иртыш» сегодня. Контракт подписали с уроженцем Восточно-Казахстанской области Ринатом Алюетовым, который ранее возглавлял такие клубы казахстанской Премьер-лиги, как «Жетысу», «Женис», «Туран» и «Каспий».

    — Был ассистентом главного тренера «Елимай» Самата Смакова в чемпионском сезоне Первой Лиги 2023. Кроме того, он имеет опыт работы с юными футболистами, был тренером в футбольном центре «Алтай» в Усть-Каменогорске. В молодежной команде «Жетысу» и в юношеской сборной Казахстана U16, — сообщили в пресс-службе ФК «Иртыш».

    Ринат Алюетов
    Фото: ФК «Иртыш»

    Напомним, в начале мая пост главного тренера ФК «Иртыш» по обоюдному решению покинул Кайрат Нурдаулетов. Проработал он в павлодарском футбольном клубе всего 4 месяца, с начала 2025 года.

     

    Теги:
    Кадровые назначения Спорт Футбол Регионы Казахстана Павлодар Регионы Назначения Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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