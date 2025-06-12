Нового тренера представили в ФК «Иртыш» сегодня. Контракт подписали с уроженцем Восточно-Казахстанской области Ринатом Алюетовым, который ранее возглавлял такие клубы казахстанской Премьер-лиги, как «Жетысу», «Женис», «Туран» и «Каспий».

— Был ассистентом главного тренера «Елимай» Самата Смакова в чемпионском сезоне Первой Лиги 2023. Кроме того, он имеет опыт работы с юными футболистами, был тренером в футбольном центре «Алтай» в Усть-Каменогорске. В молодежной команде «Жетысу» и в юношеской сборной Казахстана U16, — сообщили в пресс-службе ФК «Иртыш».

Фото: ФК «Иртыш»

Напомним, в начале мая пост главного тренера ФК «Иртыш» по обоюдному решению покинул Кайрат Нурдаулетов. Проработал он в павлодарском футбольном клубе всего 4 месяца, с начала 2025 года.