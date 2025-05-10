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    18:11, 09 Май 2025 | GMT +5

    Тренер ФК «Иртыш» покинул свой пост

    Контракт с Кайратом Нурдаулетовым расторгнут по обоюдному решению, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тренер ФК «Иртыш» покинул свой пост
    Фото:ФК «Иртыш»

    В пресс-службе ФК «Иртыш» сообщили, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Валерий Бельгибаев.

    — Мы выражаем благодарность Кайрату Жумабековичу за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей профессиональной деятельности, — отметили в ФК «Иртыш».

    Напомним, новым главным тренером ФК «Иртыш» Кайрат Нурдаулетов был представлен в январе 2025 года. На этой должности он сменил Николая Гавриша, который ушел с поста по причине перехода в другой клуб. 

    Также ранее посты покинули главные тренеры футбольных клубов «Актобе» и «Атырау». 

    Теги:
    Спорт Футбол Регионы
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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