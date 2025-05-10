Тренер ФК «Иртыш» покинул свой пост

В пресс-службе ФК «Иртыш» сообщили, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Валерий Бельгибаев.

— Мы выражаем благодарность Кайрату Жумабековичу за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей профессиональной деятельности, — отметили в ФК «Иртыш».

Напомним, новым главным тренером ФК «Иртыш» Кайрат Нурдаулетов был представлен в январе 2025 года. На этой должности он сменил Николая Гавриша, который ушел с поста по причине перехода в другой клуб.

Также ранее посты покинули главные тренеры футбольных клубов «Актобе» и «Атырау».