10:00, 11 Июнь 2025 | GMT +5
Назначен новый глава АО «Казпочта»
Бекежан Жакеев назначен председателем правления АО «Казпочта», передает корреспондент агентства Kazinform.
Жакеев Бекежан Искандарович окончил Академию юриспруденции Высшей школы права «Əділет» по специальности «Юриспруденция», а также Евразийский Гуманитарный Институт, г. Астана, по специальности «Бакалавр экономики и бизнеса».
Общий стаж работы более 20 лет.
Ранее занимал должность заместитель председателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»
Напомним, ранее экс-глава «Казпочты» Асел Жанасова стала советником Президента.