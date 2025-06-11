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    10:00, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Назначен новый глава АО «Казпочта»

    Бекежан Жакеев назначен председателем правления АО «Казпочта», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бекежан Жакеев
    Фото: igtipc.org

    Жакеев Бекежан Искандарович окончил Академию юриспруденции Высшей школы права «Əділет» по специальности «Юриспруденция», а также Евразийский Гуманитарный Институт, г. Астана, по специальности «Бакалавр экономики и бизнеса».

    Общий стаж работы более 20 лет.

    Ранее занимал должность заместитель председателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»

    Напомним, ранее экс-глава «Казпочты» Асел Жанасова стала советником Президента.

    Теги:
    Назначения Казпочта
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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