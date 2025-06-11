Назначен новый глава АО «Казпочта»

Жакеев Бекежан Искандарович окончил Академию юриспруденции Высшей школы права «Əділет» по специальности «Юриспруденция», а также Евразийский Гуманитарный Институт, г. Астана, по специальности «Бакалавр экономики и бизнеса».

Общий стаж работы более 20 лет.

Ранее занимал должность заместитель председателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»

Напомним, ранее экс-глава «Казпочты» Асел Жанасова стала советником Президента.



