Объем сельхозпроизводства достиг 8,1 трлн тенге в Казахстане

Президент заслушал доклад об итогах развития аграрного сектора за 10 месяцев 2025 года.

Министр сельского хозяйства доложил, что за отчетный период наблюдается положительная динамика по ключевым макропоказателям. Объем производства сельскохозяйственной продукции достиг 8,1 трлн тенге, рост составил 5,4% к уровню прошлого года.

Производство продуктов питания увеличилось на 9%, достигнув 3,1 трлн тенге. Экспорт агропродукции за этот срок вырос до 4,7 млрд долларов.

Он также проинформировал о принятых за последние два года мерах по улучшению ситуации в агропромышленном комплексе. В частности, введены прямые кредиты под 5% на пополнение оборотных средств и лизинг сельхозтехники.

По поручению Главы государства финансирование АПК увеличено до 1 трлн тенге, из которых 250 млрд тенге направлены на льготный лизинг сельскохозяйственной техники. В 2025 году приобретено свыше 25 тысяч единиц техники, что позволило снизить степень износа парка с 90% до 70%.

В соответствии с поручением Касым-Жомарта Токаева будет принят Комплексный план по развитию животноводства.

В рамках цифровизации отрасли выполняется задача по созданию единой цифровой экосистемы «е-АПК», которая объединит процессы субсидирования, управление земельным фондом, растениеводство, животноводство и рыбоводство в едином цифровом контуре с интеграцией всех государственных информационных систем.

Президент обозначил необходимость качественной реализации поручений по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса, данных на втором Форуме работников сельского хозяйства, также поставил ряд задач, направленных на повышение эффективности отрасли и укрепление продовольственной безопасности страны.

Напомним, выступая на форуме Глава государства поблагодарил работников сельского хозяйства за их труд. В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, в том числе, обеспечить ветеринарную сферу необходимой материально-технической базой, ввести возвращенные земли в постоянный оборот, активнее использовать потенциал авиаперезок для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки.

Президент подчеркнул, что в этом году успешно завершились осенние полевые работы. Казахстанские аграрии собрали 27 миллионов тонн зерна.

Также говорилось о совершенствовании методов финансирования АПК. В текущем году объем льготного кредитования сельского хозяйства впервые в истории страны превысил 1 триллион тенге, что в десять раз больше, чем было пять лет назад.

Глава государства отметил, что предстоит продолжить оптимизацию информационных систем в АПК. Речь шла и о нехватке специалистов в сельском хозяйстве.