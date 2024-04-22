Некоторые жильцы до сих пор отказываются эвакуироваться в ЗКО

Официальный представитель департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Нуржан Толеуш сообщил, что некоторые жители паводкоопасных районов отказываются эвакуироваться, передает корреспондент агентства Kazinform.

- По поручению МЧС, в регион направлены дополнительные силы. Большинство из них прибыли и были мобилизованы для работы в городе Уральске и четырех районах. В области на равнинной местности расположено 84 населенных пункта. Угроза подтопления этих населенных пунктов все еще существует. Здесь проводится работа по укреплению берегов реки Жайык (Урал), оповещению населения, ранней эвакуации, - сказал Нуржан Толеуш на брифинге в СЦК.

По его словам, за минувшие сутки был эвакуирован 61 человек. В садоводческий коллектив «Стеновик» прорвалась вода. Поэтому там эвакуационные работы были проведены в срочном порядке. Однако есть люди, которые не верят в опасность паводков.

- Есть люди, которые отказались эвакуироваться. Большинство из них говорят, что не верят, что вода придет. Но в связи со сложившейся ситуацией, я считаю, что лучше провести обязательную эвакуацию. Потому что предполагается, что уровень воды здесь поднимется. Мы каждые два часа даем прямые трансляции по телевидению и радиоканалам. Мы также сообщаем через SMS, Instagram, Telegram и местные СМИ. Уже эвакуированы 13 880 человек. 2300 из них укрылись в эвакуационных центрах, - добавил официальный представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, уровень реки Урал может подняться до 9,5 метров в ЗКО.

21 апреля в пойме реки Урал (Жайык) была подтоплена часть дачного массива «Стеновик» близ Уральска. Этот дачный массив, как и другие массивы в пойме реки, - в группе риска, все жители были информированы, а большая часть заблаговременно эвакуирована в пункты временного размещения. Однако некоторые жители, несмотря на все предупреждения, остались дома. В воскресенье они также были принудительно эвакуированы.

Члены общественного штаба напомнили, что в Уральске действуют эвакуационные пункты, готовые разместить граждан из дачных массивов города.

Как сообщалось ранее, еще 500 военнослужащих и спасателей стягиваются в ЗКО из других регионов страны для защиты Уральска.

В эвакуационных пунктах Западно-Казахстанской области находятся 2 300 человек, из них 985 детей. В Уральске эвакуированы более 60 жителей дачных участков.

В РГП «Казгидромет» назвали районы ЗКО, находящиеся в зоне риска подтоплений - это дачные массивы города Уральска и населенные пункты, расположенные вдоль реки Урал (Жайык) в Бурлинском, Байтерекском, Теректинском, Акжаикском районах.

Исполняющий обязанности начальника ДЧС ЗКО Руслан Касыбаев обратился к жителям и гостям города Уральска с просьбой быть бдительными, не пренебрегать мерами безопасности и не отказываться от эвакуации.

Акимат Западно-Казахстанской области опубликовал список дополнительных эвакуационных пунктов в Уральске.

Для проведения противопаводковых мероприятий в ЗКО прибыли дополнительно силы и средства из Астаны, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской, Мангистауской областей и области Абай.