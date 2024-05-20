На месте крушения вертолета президента Ирана нет следов выживших: глава IRSC

Глава Иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) заявил, что на месте крушения вертолета президента Ирана Эбрагима Раиси на северо-западе Ирана не обнаружено выживших, передает агентство Kazinform со ссылкой на IRNA.

— После обнаружения места крушения вертолета не было обнаружено никаких следов выживших, — заявил Пир-Хосейн Коливанд рано утром в понедельник в интервью полуофициальному информационному агентству Tasnim.

Ранее в тот же день Коливанд сообщил, что место крушения президента Раиси и сопровождавших его высокопоставленных чиновников было найдено после нескольких часов обширных поисков в горном районе провинции Восточный Азербайджан.

Вертолет президента Раиси разбился днем ​​в воскресенье в районе Варзакана, когда он возвращался с министром иностранных дел Хосейном Амирабдоллахианом и несколькими другими людьми с церемонии открытия плотины на границе Ирана с Азербайджанской Республикой.

Напомним, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.

Турция отправила на место ЧП в Иране 32 альпиниста и БПЛА ночного видения. Европейская комиссия запустила службу спутникового картографирования для оказания помощи в поисковых работах после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси в ответ на просьбу о помощи со стороны Ирана. Президент России Владимир Путин отдал распоряжение направить два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей на помощь в поисках вертолета иранского президента Эбрахима Раиси.

Недавно БПЛА Akıncı, который Турция отправила на поиск вертолета с президентом Ирана Эбрахима Рейси и других официальных лиц, обнаружил источник тепла, предположительно являющийся обломками вертолета.

В материале корреспондента агентства Kazinform — что известно об иранском президенте.