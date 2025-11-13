Между Казахстаном и Россией не существует нерешаемых вопросов — Касым-Жомарт Токаев

— Казахстан и Россия активно и успешно взаимодействуют на многосторонних площадках. Подтвердили готовность к дальнейшей тесной координации действий в рамках Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых государств, Организации Договора о коллективной безопасности и других многосторонних структур, — сказал Глава государства.

Президент также подчеркнул, что «сегодняшние переговоры подтвердили общий рабочий настрой на дальнейшее развитие нашего стратегического партнерства».

— Потенциал казахстанско-российских отношений велик, совместной работе нет конца и краю. В настоящее время практически не осталось сфер, в которых наши страны ни осуществляли бы результативное сотрудничество. Между Казахстаном и Россией не существует нерешаемых вопросов, это наглядный пример высокой ответственности сторон и их искренней готовности к совместной работе. Еще раз выражаю признательность уважаемому Владимиру Владимировичу Путину за содержательные переговоры и неизменно радушное, сердечное гостеприимство. Уверен, что подлинное добрососедство будет и впредь вести нас вперед по пути стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России, по итогам которых были достигнуты договоренности в сферах транспорта, экономики, культуры, образования и спорта.