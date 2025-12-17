Кто стал спикером парламента Кыргызстана

За его кандидатуру проголосовали 84 парламентариев из 87, против выступили 3 депутата.

В ходе первого заседания были сформированы пять депутатских групп — «Ата-Журт», «Ала-Тоо», «Мекенчил», «Элдик», «Адилет Кыргызстан», которые выдвинули кандидатуру Нурланбека Тургунбек уулу на пост спикера парламента.

Заместителями спикера ЖК избраны Чынгыз Ажибаев (первый вице-спикер), Карим Хаджеза, Жылдыз Таалайбек уулу.

Кроме того, в структуре парламента утверждены следующие 8 комитетов:

комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и Регламенту Жогорку Кенеша КР;

комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции;

комитет по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды;

комитет по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи;

комитет по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству;

комитет по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции;

комитет по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;

комитет по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.

Ранее состоялась торжественная церемония принятия депутатами присяги с участием президента Садыра Жапарова, главы кабинета министров Адылбека Касымалиева и членов правительства.

Напомним, 30 ноября 2025 года в Кыргызстане прошли внеочередные выборы депутатов в Жогорку Кенеш. Процесс голосования был полностью автоматизирован.

Из-за ряда нарушений 3 декабря выборы депутатов по округу № 13 признаны недействительными. Согласно законодательству, повторные выборы назначаются ЦИК в течение одного месяца, а их проведение в течение двух месяцев. В данном округе будут избраны новые председатели 35 участковых избирательных комиссий.

7 и 8 декабря утверждены результаты голосования в избирательных округах № 29, 30, 11, 20, 15, 27, 2, 10, 24, 28, 5, 22, 1, 18, 17, 21, 7, 3, 12, 14, 4, 19, 6, 23, 25. Ранее были признаны итоги выборов в округе № 16. 9 декабря стали известны итоги по оставшимся округам № 26, 8, 9.