Внеочередные выборы депутатов в Жогорку Кенеш завершились в Кыргызстане

По предварительным данным ЦИК КР, полученных с автоматически считывающих урн, по состоянию на 19:00 в выборах депутатов Жогорку Кенеша приняли участие 1 млн 473 тыс. 264 человек, явка избирателей составила 34,31%. Официальные итоги голосования будут подведены позже.

Напомним, сегодня в Кыргызстане проходили досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. Граждане голосовали в 30 многомандатных территориальных избирательных округах страны, в каждом из которых будут избраны по 3 депутата Жогорку Кенеша КР, включая как минимум одну женщину. Всего по итогам голосования в парламент пройдут 90 народных избранников.

Согласно информации МИД КР, по состоянию на 20:00 на избирательных участках за рубежом проголосовало 21 тыс. 986 человек.

Как отметил глава пресс-службы МВД КР Султан Макилов, за сегодняшний день в ведомство поступило 79 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. По каждому факту ведется доследственная проверка, позже будет дана юридическая оценка.

За период кампании в ЦИК КР поступило 269 сообщений о нарушениях выборного законодательства, из них 124 - нарушение условий предвыборной агитации, 37- распространение сведений, порочащих честь и достоинство кандидатов, 8 – злоупотребление административным ресурсом, 46 – возможный подкуп голосов, 54 – иные нарушения.

Ранее сообщалось о возбуждении 9 уголовных дел по статье «Подкуп голосов» и предъявлении обвинений 12 гражданам. Мы также писали о том, что процесс голосования на выборах полностью автоматизирован. Президент Кыргызстана сделал заявление для СМИ после завершения процедуры голосования.

Для кыргызстанцев, проживающих и находящихся за пределами страны, образованы 100 зарубежных избирательных участков в 89 городах 34 странах мира. В Казахстане для граждан Кыргызстана были открыты избирательные участки в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау, Караганде, дополнительно образованы 3 избирательных участка в Алматы, Тараз и Шымкент.

Возможность проголосовать на выборах была предоставлена 4 млн 294 тыс. 243 избирателям.

Для участия на предстоящих досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша зарегистрировано 467 кандидатов, из которых 7 отказались от участия в избирательном процессе. За ходом проведения голосования наблюдают 788 международных наблюдателей.