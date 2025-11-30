Парламентские выборы проходят в Кыргызстане

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, участки открыты по всей стране, работу ведут наблюдатели, сотрудники участковых комиссий и представители правоохранительных органов. Избирателям предлагается выбрать депутатов по мажоритарной системе. От каждого округа в парламент пройдут по 3 кандидата.

В ЦИК отмечают, что выборы организованы с соблюдением всех процедур, предусмотренных законодательством, включая применение электронных систем идентификации. После закрытия участков начнется подсчет голосов, предварительные данные ожидаются в ночь на 1 декабря.

Вчера, 29 ноября, в Кыргызстане в 8:00 завершилась предвыборная агитация кандидатов и прошел «день тишины».

Ранее сообщалось, что для участия в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша зарегистрировано 467 кандидатов, из которых 6 отказались от участия в выборах. Общее количество аккредитованных международных наблюдателей составило 788 человек, сначала были аккредитованы 127 человек, позже еще 251, 393 и 18.

Напомним, в Казахстане для граждан Кыргызстана были открыты избирательные участки в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау и Караганде. 5 ноября образованы дополнительно три избирательных участка в городах Алматы, Тараз и Шымкент.