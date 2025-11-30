РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:38, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Парламентские выборы проходят в Кыргызстане

    Сегодня, 30 ноября, в Кыргызстане проходят досрочные выборы в Жогорку Кенеш по 30 избирательным округам. Голосование началось в 08:00 и продлится до 20:00 по времени Бишкека, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

    а
    Фото: Kабар

    Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, участки открыты по всей стране, работу ведут наблюдатели, сотрудники участковых комиссий и представители правоохранительных органов. Избирателям предлагается выбрать депутатов по мажоритарной системе. От каждого округа в парламент пройдут по 3 кандидата.

    В ЦИК отмечают, что выборы организованы с соблюдением всех процедур, предусмотренных законодательством, включая применение электронных систем идентификации. После закрытия участков начнется подсчет голосов, предварительные данные ожидаются в ночь на 1 декабря.

    Вчера, 29 ноября, в Кыргызстане в 8:00 завершилась предвыборная агитация кандидатов и прошел «день тишины».

    Ранее сообщалось, что для участия в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша зарегистрировано 467 кандидатов, из которых 6 отказались от участия в выборах. Общее количество аккредитованных международных наблюдателей составило 788 человек, сначала были аккредитованы 127 человек, позже еще 251393 и 18.

    Напомним, в Казахстане для граждан Кыргызстана были открыты избирательные участки в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау и Караганде. 5 ноября образованы дополнительно три избирательных участка в городах Алматы, Тараз и Шымкент.

    Теги:
    Кыргызстан Выборы Мировые новости Центральная Азия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают