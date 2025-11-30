Выборы в Кыргызстане: МВД завело 9 уголовных дел за подкуп голосов

По его данным, по 9 фактам возбуждены уголовные дела по статье «Подкуп голосов».

— По городу Бишкек возбуждено 5 уголовных дел, Чуйской области — 2, Джадал-Абадской области — 2. В отношении 12 лиц предъявлены обвинения. По каждому факту проводятся следственные действия, — отметил он.

Для обеспечения общественной безопасности и прозрачного хода избирательного процесса на усиленный режим несения службы переведено более 14 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Султан Макилов добавил, что руководители служб, управлений и самостоятельных подразделений Центрального аппарата МВД направлены в регионы для координации действий по обеспечению безопасности и общественного порядка в период проведения досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Напомним, сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. Граждане голосуют в 30 многомандатных территориальных избирательных округах страны, в каждом из которых будут избирать по 3 депутата Жогорку Кенеша КР, включая как минимум одну женщину. Всего по итогам голосования в парламент пройдут 90 народных избранников.

Для кыргызстанцев, проживающих и находящихся за пределами страны, образованы 100 зарубежных избирательных участков в 89 городах 34 странах мира. В Казахстане для граждан Кыргызстана открыты избирательные участки в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау, Караганде, дополнительно образованы 3 избирательных участка в Алматы, Тараз и Шымкент.

По состоянию на 10:00 явка составила 3,89% (167 072 избирателей,), на избирательных участках за рубежом проголосовало 1559 человек.

По данным ЦИК, на выборах смогут проголосовать 4 млн 294 тыс. 243 избирателя, из них мужчин — 2 млн 81 тыс. 514, женщин — 2 млн 212 тыс. 729.

Для участия на предстоящих досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша зарегистрировано 467 кандидатов, из которых 7 отказались от участия в выборах. Для мониторинга выборов аккредитовано 788 международных наблюдателей.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов.

Голосование завершится в 20:00 по местному времени.