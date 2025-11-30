РУ
    16:31, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Голосование на парламентских выборах полностью автоматизировано — Президент Кыргызстана

    Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров проголосовал на выборах депутатов Жогорку Кенеша КР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: пресс-служба президента Кыргызстана

    После завершения процедуры голосования кыргызский лидер выступил с заявлением для СМИ.

    — Процесс голосования на выборах полностью автоматизирован. Как прежде, уже не допускается вмешательство человеческого фактора, который мог бы привести к искажению итогов выборов. Как вы помните, раньше были вбросы бюллетеней и другие вмешательства в выборный процесс. Сейчас такого нет и не будет. Кроме того, избиратели могут проголосовать на ближайшем избирательном участке, а не ехать, например, в Алай, Ала-Буку, Чаткал или Ат-Баши, если у них нет такой возможности, — заявил Садыр Жапаров.

    Фото: пресс-служба президента Кыргызстана

    По словам президента, на последующих выборах также будут применены современные технологии, которые будут продолжать улучшаться.

    — Сейчас можно проголосовать и с цифровым паспортом в приложении Тундук. Процедура полностью автоматизирована. Никакого вмешательства в выборный процесс быть не может. Проблемой остается только подкуп избирателей. Однако соответствующие органы оперативно реагируют на такие действия, — обращаясь к гражданам страны, сказал кыргызский лидер.

    Напомним, сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. Граждане голосуют в 30 многомандатных территориальных избирательных округах страны, в каждом из которых будут избирать по 3 депутата Жогорку Кенеша КР, включая как минимум одну женщину. Всего по итогам голосования в парламент пройдут 90 народных избранников.

    По представленным в ходе брифинга данным председателя ЦИК КР Тынчтыка Шайназарова, по состоянию на 16:00 явка избирателей составила 25% (1 млн 73 тыс. 444 избирателя). Согласно информации внешнеполитического ведомства страны, на избирательных участках за рубежом проголосовало 14281 человек.

    По данным МВД КР, в ходе избирательного процесса поступило 256 сообщений о нарушениях, заведено 9 уголовных дел по статье «Подкуп голосов», 12 гражданам предъявлены обвинения.

    Ранее сообщалось, что для кыргызстанцев, проживающих и находящихся за пределами страны, образованы 100 зарубежных избирательных участков в 89 городах 34 странах мира. В Казахстане для граждан Кыргызстана открыты избирательные участки в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау, Караганде, дополнительно образованы три избирательных участка в Алматы, Тараз и Шымкент.

    По данным ЦИК, на выборах смогут проголосовать 4 млн 294 тыс. 243 избирателя, из них мужчин — 2 млн 81 тыс. 514, женщин — 2 млн 212 тыс. 729.

    Для участия на предстоящих досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша зарегистрировано 467 кандидатов, из которых 7 отказались от участия в выборах. Для мониторинга выборов аккредитовано 788 международных наблюдателей.

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов.

    Голосование завершится в 20:00 по местному времени.

