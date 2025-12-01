Какой уровень явки зафиксирован на выборах в Кыргызстане

Как отметили в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР, из 4 млн 294 тыс. 243 граждан, включенных в списки избирателей, проголосовали 1 млн 584 тыс. 446 человек.

— По сравнению с 2021 годом общее количество проголосовавших увеличилось на 351 тыс. 873 избирателя, что составило рост на 28,6% (в 2021 году проголосовали 1 млн. 232 тыс. 573 человека), а за рубежом увеличилось на 16 тыс. 178 граждан — рост на 60,7% (в 2021 году — 9 825 человек), — сообщили в комиссии.

Для кыргызстанцев, проживающих и находящихся за пределами страны, голосование проходило на 100 зарубежных избирательных участков в 89 городах 34 странах мира. По данным внешнеполитического ведомства страны, итоговое количество граждан КР, принявших участие в голосовании за рубежом, составило 26 тыс. 66 человек (в 2021 году — 9 826 кыргызстанцев).

Напомним, граждане голосовали в 30 многомандатных территориальных избирательных округах страны, в каждом из которых избирали по 3 депутата Жогорку Кенеша КР, включая как минимум одну женщину. Всего по итогам голосования в парламент пройдут 90 народных избранников.

По представленной информации главы пресс-службы МВД КР Султана Макилова, за вчерашний день в ведомство поступило 79 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. По каждому факту ведется доследственная проверка, позже будет дана юридическая оценка.

Всего за период кампании в ЦИК КР оформлено 269 сообщений о нарушениях выборного законодательства, из них 124 — нарушение условий предвыборной агитации, 37 — распространение сведений, порочащих честь и достоинство кандидатов, 8 — злоупотребление административным ресурсом, 46 — возможный подкуп голосов, 54 — иные нарушения.

Также сообщалось о возбуждении 9 уголовных дел по статье «Подкуп голосов» и предъявлении обвинений 12 гражданам. Мы также писали о том, что процесс голосования на выборах полностью автоматизирован. Президент Кыргызстана сделал заявление для СМИ после завершения процедуры голосования.

На досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша было зарегистрировано 467 кандидатов, из которых 7 позже отказались от участия. За ходом проведения голосования наблюдали 788 международных наблюдателей.

Официальные итоги выборов подведут до 14 декабря.