    20:00, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Выборы в Кыргызстане: стали известны итоги по оставшимся округам

    Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики утвердила результаты голосования в оставшихся 3 избирательных округах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: kabar.kg

    Избранными депутатами Жогорку Кенеша нового созыва признаны:

    • по избирательному округу № 26: Медербек Саккараев, Эркинбек Исеналиев, Джамиля Исаева;
    • по избирательному округу № 8: Жанарбек Акаев, Улан Примов, Нуржамал Торобекова;
    • по избирательному округу № 9: Азамжан Джалилов, Данияр Толонов, Жылдыз Эгенбердиева.

    Напомним, 30 ноября в Кыргызстане состоялись внеочередные выборы депутатов в Жогорку Кенеш. Процесс голосования был полностью автоматизирован.

    О том, какая явка была зафиксирована на парламентских выборах — читайте здесь.

    Из-за ряда нарушений 3 декабря выборы депутатов по округу № 13 признаны недействительными. Согласно законодательству, повторные выборы назначаются ЦИК в течение одного месяца, а их проведение в течение двух месяцев. В данном округе будут избраны новые председатели 35 участковых избирательных комиссий.

    Ранее были признаны итоги выборов в округе № 16. 7 и 8 декабря утверждены результаты голосования в избирательных округах № 29, 30, 11, 20, 15, 27, 2, 10, 24, 28, 5, 22, 1, 18, 17, 21, 7, 3, 12, 14, 4, 19, 6, 23, 25.

    Гульмира Абдрахманова
    Автор
