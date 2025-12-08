Выборы в Кыргызстане: утверждены результаты по 12 округам
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики признала состоявшимися выборы в 12 избирательных округах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Согласно принятым 7 декабря постановлениям, избранными депутатами Жогорку Кенеша признаны:
- по избирательному округу № 29: Нурбек Сыдыгалиев, Адилет Белеков, Гүлсүнкан Жунушалиева;
- по избирательному округу № 30: Кубанычбек Самаков, Улан Бакасов, Жылдыз Таалайбек кызы;
- по избирательному округу № 11: Шаирбек Ташиев, Алтынбек Кылычбаев, Венера Салямова;
- по избирательному округу № 20: Темирлан Айтиев, Сеидбек Атамбаев, Токтобүбү Ашымбаева;
- по избирательному округу № 15: Нурланбек Тургунбек уулу, Азизбек Турсунбаев, Айсаракан Абдибаева;
- по избирательному округу № 27: Акылбек Түмөнбаев, Табылды Муратбеков, Гулкан Молдобекова;
- по избирательному округу № 2: Ырысбек Атажанов, Бактыяр Калпаев, Бурун Аманова;
- по избирательному округу № 10: Курманкул Зулушев, Суйунбек Омурзаков, Гүлнара Баатырова;
- по избирательному округу № 24: Жумабек Салымбеков, Улукбек Карыбек Уулу, Гульнара Акимбаева;
- по избирательному округу № 28: Эрулан Кокулов, Болот Сагынаев, Рахат Жунушбаева;
- по избирательному округу № 5: Эльдар Сулайманов, Азамат Исираилов, Айгуль Ахмедова;
- по избирательному округу № 22: Дастан Бекешев, Болот Ибрагимов, Гуля Кожокулова.
Ранее ЦИК утвердила результаты голосования по округу № 16, по которому депутатами Жогорку Кенеша избраны Дастанбек Джумабеков, Медер Чотонов, Медина Кайрылбекова.
Напомним, 30 ноября в Кыргызстане состоялись внеочередные выборы депутатов в Жогорку Кенеш. Процесс голосования был полностью автоматизирован.
Из-за ряда нарушений 3 декабря выборы депутатов по округу № 13 признаны недействительными. В данном округе будут избраны новые председатели 35 участковых избирательных комиссий.