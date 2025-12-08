РУ
    Выборы в Кыргызстане: утверждены результаты по 12 округам

    Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики признала состоявшимися выборы в 12 избирательных округах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ЦИК КР

    Согласно принятым 7 декабря постановлениям, избранными депутатами Жогорку Кенеша признаны:

    • по избирательному округу № 29: Нурбек Сыдыгалиев, Адилет Белеков, Гүлсүнкан Жунушалиева;
    • по избирательному округу № 30: Кубанычбек Самаков, Улан Бакасов, Жылдыз Таалайбек кызы;
    • по избирательному округу № 11: Шаирбек Ташиев, Алтынбек Кылычбаев, Венера Салямова;
    • по избирательному округу № 20: Темирлан Айтиев, Сеидбек Атамбаев, Токтобүбү Ашымбаева;
    • по избирательному округу № 15: Нурланбек Тургунбек уулу, Азизбек Турсунбаев, Айсаракан Абдибаева;
    • по избирательному округу № 27: Акылбек Түмөнбаев, Табылды Муратбеков, Гулкан Молдобекова;
    • по избирательному округу № 2: Ырысбек Атажанов, Бактыяр Калпаев, Бурун Аманова;
    • по избирательному округу № 10: Курманкул Зулушев, Суйунбек Омурзаков, Гүлнара Баатырова;
    • по избирательному округу № 24: Жумабек Салымбеков, Улукбек Карыбек Уулу, Гульнара Акимбаева;
    • по избирательному округу № 28: Эрулан Кокулов, Болот Сагынаев, Рахат Жунушбаева;
    • по избирательному округу № 5: Эльдар Сулайманов, Азамат Исираилов, Айгуль Ахмедова;
    • по избирательному округу № 22: Дастан Бекешев, Болот Ибрагимов, Гуля Кожокулова.

    Ранее ЦИК утвердила результаты голосования по округу № 16, по которому депутатами Жогорку Кенеша избраны Дастанбек Джумабеков, Медер Чотонов, Медина Кайрылбекова.

    Напомним, 30 ноября в Кыргызстане состоялись внеочередные выборы депутатов в Жогорку Кенеш. Процесс голосования был полностью автоматизирован.

    О том, какая явка была зафиксирована на парламентских выборах — читайте здесь.

    Из-за ряда нарушений 3 декабря выборы депутатов по округу № 13 признаны недействительными. В данном округе будут избраны новые председатели 35 участковых избирательных комиссий.

