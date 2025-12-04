Выборы депутатов по одному округу признаны недействительными в Кыргызстане

По данным ЦИК, в соцсетях были распространены фото и видеоматериалы, в которых указывалось на грубые нарушения избирательных прав граждан, допущенные кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша по избирательному округу № 13 на ряде избирательных участков. Отмечались факты подкупа голосов и воздействие на волеизъявление избирателей, что подтверждалось фото и видео доказательствами. Нарушения носили массовый характер.

Фото: ЦИК КР

Фото: ЦИК КР

Фото: ЦИК КР

Для проверки поступивших жалоб и заявлений ЦИК КР просмотрела видеозаписи с избирательных участков. В результате установлено, что в день выборов на 35 избирательных участках по избирательному округу № 13 представителями кандидатов, зарегистрированными в качестве наблюдателей, были незаконно установлены камеры на смартфонах для осуществления обзора и контроля за действиями избирателей во время процедуры голосования, что нарушает тайну голосования.

— На 35 избирательных участках были допущены нарушения, повлиявшие на волеизъявление избирателей. Была нарушена тайна голосования, осуществлялся контроль на избирательных участках со стороны представителей кандидатов, оказывалось давление на работу избирательных комиссий, в связи с чем невозможно установить итоги голосования по избирательному округу № 13, — отметили в ЦИК.

ЦИК КР аннулировала результаты досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша КР по многомандатному избирательному округу № 13.

14 кандидатов, участвовавших на досрочных выборах депутатов ЖК КР по данному округу, не допускаются к повторному выдвижению.

Согласно законодательству, повторные выборы назначаются ЦИК в течение одного месяца, а их проведение в течение двух месяцев.

Напомним, 30 ноября в Кыргызстане состоялись внеочередные выборы депутатов в Жогорку Кенеш. Процесс голосования был полностью автоматизирован. О том, какая явка была зафиксирована на парламентских выборах — читайте здесь.