Выборы в Кыргызстане: утверждены результаты еще в 13 округах
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики признала состоявшимися выборы еще в 13 избирательных округах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Согласно принятым 8 декабря постановлениям, избранными депутатами Жогорку Кенеша признаны:
- по избирательному округу № 1: Чынгыз Ажибаев, Исманали Жороев, Камила Талиева;
- по избирательному округу № 18: Карим Ханджеза, Бакыт Чомоев, Гүлжан Сатиева;
- по избирательному округу № 17: Нурланбек Азыгалиев, Улукбек Узакбаев, Чолпон Эсенаманова;
- по избирательному округу № 21: Куванычбек Конгантиев, Жаныбек Абиров, Жылдыз Садырбаева;
- по избирательному округу № 7: Алишер Козуев, Илимбек Кубанычбеков, Гүлай Машрапова;
- по избирательному округу № 3: Равшанбек Рысбаев, Жаныбек Аматов, Махабат Мавлянова;
- по избирательному округу № 12: Бекмырза Чолпонбай уулу, Талайбек Масабиров, Жылдыз Курманалиева;
- по избирательному округу № 14: Болотбек Борбиев, Кундузбек Сулайманов, Гулшаркан Култаева;
- по избирательному округу № 4: Советбек Рустамбек уулу, Уланбек Жаанбаев, Нилуфар Алимжанова;
- по избирательному округу № 19: Медербек Алиев, Абдылдабек Эгембердиев, Эдита Тайгараева;
- по избирательному округу № 6: Алтынбек Кудайбердиев, Бекмурза Эргешов, Салтанат Аманова;
- по избирательному округу № 23: Эльвира Сурабалдиева, Марлен Маматалиев, Умбеталы Кыдыралиев;
- по избирательному округу № 25: Бахридин Шабазов, Бакыт Тентишев, Эркеайым Сейтказиева;
Напомним, 30 ноября в Кыргызстане состоялись внеочередные выборы депутатов в Жогорку Кенеш. Процесс голосования был полностью автоматизирован.
Из-за ряда нарушений 3 декабря выборы депутатов по округу № 13 признаны недействительными. Согласно законодательству, повторные выборы назначаются ЦИК в течение одного месяца, а их проведение в течение двух месяцев. В данном округе будут избраны новые председатели 35 участковых избирательных комиссий.
7 декабря утверждены результаты голосования в избирательных округах № 29, 30, 11, 20, 15, 27, 2, 10, 24, 28, 5, 22. Ранее были признаны итоги выборов в округе № 16.