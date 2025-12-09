РУ
    Выборы в Кыргызстане: утверждены результаты еще в 13 округах

    Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики признала состоявшимися выборы еще в 13 избирательных округах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Выборы в Кыргызстане: утверждены результаты еще в 13 округах
    Фото: ЦИК КР

    Согласно принятым 8 декабря постановлениям, избранными депутатами Жогорку Кенеша признаны:

    • по избирательному округу № 1: Чынгыз Ажибаев, Исманали Жороев, Камила Талиева;
    • по избирательному округу № 18: Карим Ханджеза, Бакыт Чомоев, Гүлжан Сатиева;
    • по избирательному округу № 17: Нурланбек Азыгалиев, Улукбек Узакбаев, Чолпон Эсенаманова;
    • по избирательному округу № 21: Куванычбек Конгантиев, Жаныбек Абиров, Жылдыз Садырбаева;
    • по избирательному округу № 7: Алишер Козуев, Илимбек Кубанычбеков, Гүлай Машрапова;
    • по избирательному округу № 3: Равшанбек Рысбаев, Жаныбек Аматов, Махабат Мавлянова;
    • по избирательному округу № 12: Бекмырза Чолпонбай уулу, Талайбек Масабиров, Жылдыз Курманалиева;
    • по избирательному округу № 14: Болотбек Борбиев, Кундузбек Сулайманов, Гулшаркан Култаева;
    • по избирательному округу № 4: Советбек Рустамбек уулу, Уланбек Жаанбаев, Нилуфар Алимжанова;
    • по избирательному округу № 19: Медербек Алиев, Абдылдабек Эгембердиев, Эдита Тайгараева;
    • по избирательному округу № 6: Алтынбек Кудайбердиев, Бекмурза Эргешов, Салтанат Аманова;
    • по избирательному округу № 23: Эльвира Сурабалдиева, Марлен Маматалиев, Умбеталы Кыдыралиев;
    • по избирательному округу № 25: Бахридин Шабазов, Бакыт Тентишев, Эркеайым Сейтказиева;

    Напомним, 30 ноября в Кыргызстане состоялись внеочередные выборы депутатов в Жогорку Кенеш. Процесс голосования был полностью автоматизирован.

    О том, какая явка была зафиксирована на парламентских выборах — читайте здесь.

    Из-за ряда нарушений 3 декабря выборы депутатов по округу № 13 признаны недействительными. Согласно законодательству, повторные выборы назначаются ЦИК в течение одного месяца, а их проведение в течение двух месяцев. В данном округе будут избраны новые председатели 35 участковых избирательных комиссий.

    7 декабря утверждены результаты голосования в избирательных округах № 29, 30, 11, 20, 15, 27, 2, 10, 24, 28, 5, 22. Ранее были признаны итоги выборов в округе № 16.

