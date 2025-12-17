Новый созыв Жогорку Кенеша Кыргызстана приступил к работе

В работе первой сессии парламента приняли участие президент Садыр Жапаров, председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев и члены правительства.

Согласно регламенту ЖК КР, сессия нового парламента проходит под председательством самого возрастного депутата парламента Гулай Машрапова.

В своей речи председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Тынчтык Шайназаров отметил, что ЦИК признала выборы состоявшимися в 30 многомандатных избирательных округах. По итогам голосования в 29 округах избраны 87 кандидатов в депутаты парламента, результаты выборов в округе № 13 были признаны недействительными.

Глава ЦИК вручил депутатам Жогорку Кенеша удостоверения и нагрудные знаки установленного образца, после чего 87 депутатов принесли присягу.

Напомним, 30 ноября 2025 года в Кыргызстане состоялись внеочередные выборы депутатов в Жогорку Кенеш. Процесс голосования был полностью автоматизирован.

Из-за ряда нарушений 3 декабря выборы депутатов по округу № 13 признаны недействительными. Согласно законодательству, повторные выборы назначаются ЦИК в течение одного месяца, а их проведение в течение двух месяцев. В данном округе будут избраны новые председатели 35 участковых избирательных комиссий.

7 и 8 декабря утверждены результаты голосования в избирательных округах № 29, 30, 11, 20, 15, 27, 2, 10, 24, 28, 5, 22, 1, 18, 17, 21, 7, 3, 12, 14, 4, 19, 6, 23, 25. Ранее были признаны итоги выборов в округе № 16. 9 декабря стали известны итоги по оставшимся округам № 26, 8, 9.