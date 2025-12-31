Когда не прошли мимо: героические поступки казахстанцев в 2025 году

Все эти истории объединяет готовность людей не пройти мимо чужой беды.

Спасение заложницы в аэропорту Алматы

В начале 2025 года в международном аэропорту Алматы произошел один из самых запомнившихся инцидентов, когда пассажир обезоружил нападавшего и спас заложницу.

7 марта неизвестный мужчина подошел к зоне предполетного досмотра и в ответ на просьбу предъявить документы схватил сотрудницу аэропорта за волосы и стал угрожать ей ножом. Пока полицейские вели переговоры с нападавшим, к месту происшествия подошел мужчина, который провожал знакомого на рейс. Он предложил нападавшему отпустить девушку, согласился занять ее место, а в это время схватил нож за лезвие голыми руками и обезвредил злоумышленника.

Героем оказался 53-летний Муса Абдраим. Его поступок очевидцы сняли с разных ракурсов, видео быстро разошлись в соцсетях, вызвав обсуждения.

На следующий день Мусе Абдраиму вручили медаль «Ерлігі үшін» за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.

Спустя несколько дней спасителя пригласила к себе домой семья спасенной девушки.

Машрапбека Баратова, устроившего захват заложницы, в июле приговорили к 10,5 годам лишения свободы по статьям «Захват заложника», «Хулиганство с применением оружия» и «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Мәңгілік и Махаббат — спасенные лебеди

В 2025 году казахстанцы спасали не только людей, но и животных и птиц, оказавшихся беззащитными перед стихией и холодом. Одной из таких историй стало спасение двух лебедей в Павлодарской области, которые не смогли улететь в теплые края. Пара оставалась на поверхности льда озера Сулысор в Баянаульском районе в период сильных трескучих морозов. Обнаружил и спас их житель близлежащего Бирликского сельского округа Бауыржан Жакупов 12 декабря.

— Я, конечно, не эксперт по животным, но я — человек степи, встречаю разных зверей. Вот когда увидел двух лебедей, я так понял, что они пара. И решил назвать самца — Мәңгілік, а самку — Махаббат, — рассказал сельчанин в эфире Бүгін.Live телеканала Jibek Joly.

Бауыржан намеревался оставить лебедей у себя на зимовку, но позже принял решение вылечить пернатых в ветеринарной клинике в областном центре до следующей весны.

Герой, который хотел остаться инкогнито

Порой отважные поступки совершают люди, которые не считают себя героями и стараются остаться в тени. Так произошло в Акмолинской области.

16 ноября трое детей девяти, восьми и семи лет, играя на тонком льду реки Кылшакты, провалились под воду. Свидетелем этого происшествия стал житель города Кокшетау, 42-летний Сергей Цупкин, который, не раздумывая ни секунды, бросился к ним на помощь.

Он вытащил детей на берег и передал их прибывшей бригаде скорой помощи.

Два дня ни спасенные, ни спасатели региона не знали, кто же помог детям избежать трагедии. Найти героя смогли благодаря соцсетям.

В ДЧС региона ему торжественно вручили благодарственное письмо и ценные подарки.

Фельдшер, не вернувшаяся с вызова

Быстро прибывать на место происшествия и рисковать собой ради спасения других — ежедневная работа экстренных служб. Но такие выезды могут заканчиваться трагически. Один из таких случаев произошел с фельдшером Улданой Мырзуан.

8 ноября бригада скорой помощи и спасатели выехали по вызову о частичном обрушении облицовки здания в Астане.

К моменту прибытия экстренных служб уже пострадали трое человек. Фельдшер Улдана Мырзуан без раздумий бросилась к людям. Пока она вместе с коллегой помогала им выбраться из-под завалов, на них обрушились фрагменты кирпичной кладки и кондиционерная установка.

С тяжелыми травмами Улдану и других пострадавших доставили в больницу. Девушка провела в реанимации десять дней, где врачи боролись за ее жизнь, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. 18 ноября Улдана скончалась.

Ее коллега Диана Хапбар рассказала, что всего за два месяца до трагедии девушка вышла замуж и уже была известна в профессиональной среде как опытный фельдшер, для которого жизнь пациента всегда была на первом месте.

Поступок Улданы Мырзуан стал примером истинного профессионального героизма и высокой человеческой ответственности. Президент Казахстана отметил ее мужество и посмертно наградил медалью «Ерлігі үшін».

Двое прохожих, оказавшиеся рядом

23 октября в Семее двое прохожих предотвратили трагедию при пожаре в частном доме. Услышав, что внутри находятся люди, они зашли в горящее здание и вывели на улицу 74-летнего мужчину и 73-летнюю женщину. До прибытия пожарных мужчины также вынесли из дома газовый баллон, предотвратив возможный взрыв. Спасителями оказались Исай Кыдырханов и Тимур Какимов.

Поступок неравнодушных граждан, ставший примером гражданской ответственности, отметили в МЧС и мужчин наградили медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін».

Спаситель поневоле

В пожарах нередко решающую роль играет чья-то быстрая реакция — как тех, кто оказался в опасности, так и тех, кто пришел на помощь. Так произошло и в одном из сел Восточно-Казахстанской области, где вспыхнул пожар в частном доме. Там находились четверо детей, а их мать в это время была на работе. Огонь охватил крышу дома, мебель и личные вещи.

Старшие дети — 13 и 6 лет — смогли самостоятельно покинуть горящий дом и обратились за помощью к соседям. На их зов откликнулся Дмитрий Недозрелов.

До прибытия экстренных служб мужчина вынес из огня двух младших детей — двух и четырех лет. После этого малышей доставили в медицинское учреждение.

Как выяснилось, спаситель работает бульдозеристом и отмечает, что на его месте так поступил бы каждый мужчина.

Успеть за две минуты

Не все героические поступки совершаются по зову о помощи. Иногда люди сами замечают угрозу и принимают решение действовать, не дожидаясь экстренных служб.

Летом в одном из жилых комплексов Алматы на балконе загорелся мусор. Возгорание заметил прохожий. Он поднялся на четвертый этаж через балконы соседних квартир и, не теряя времени, сбросил горящую урну на землю. В этот момент к месту происшествия уже прибыли пожарные.

На видео с места происшествия видно, что мужчина справился с огнем чуть более чем за одну минуту.

Местные власти отметили поступок 33-летнего Асыла Ахметова и за проявленную храбрость ему вручили денежный сертификат.

На высоте 10 тысяч метров

В январе рейс, следовавший из Кызылорды в Астану, едва не закончился трагедией. Во время полета 50-летнему пассажиру стало плохо — мужчина потерял сознание, у него остановились сердце и дыхание.

Бортпроводницы начали искать среди пассажиров медицинского работника и на это откликнулся студент столичного медицинского вуза Динмухаммед Бектурган.

Парень не растерялся и начал реанимационные действия прямо в проходе самолета.

Видео произошедшего разошлось в соцсетях. В комментариях пользователи узнали в спасителе своего сокурсника и земляка.

Это не первый случай оказания им экстренной помощи: ранее он уже спас пассажира на рейсе в Стамбул.

За проявленный профессионализм и решительность Министерство здравоохранения наградило его почетной грамотой «Құрмет».

Посмертные герои

Героизм обычных граждан проявляется не только в экстренные минуты. Их имена могут не прогреметь в новостных заголовках, но их поступок совершается посмертно и дает шанс на жизнь сразу нескольким людям.

За год в Казахстане 14 человек стали посмертными донорами. Их личное решение и согласие близких позволили спасти жизни 60 пациентов, которые нуждались в пересадке жизненно важных органов.

В одном из последних случаев шесть пациентов удалось спасти благодаря посмертному донорству 63-летней казахстанки. Один орган получил человек, который находился в листе ожидания с 2017 года.

В Алматы посмертное донорство 58-летнего мужчины позволило спасти жизни четырех пациентов, в том числе 19-летнего молодого человека.

В ноябре сердце посмертного донора — 50-летней женщины пересадили 34-летнему мужчине с тяжелой формой сердечной недостаточности, а двум пациентам удалось восстановить зрение после пересадки роговицы.

В декабре первый случай посмертного донорства зарегистрировали в Мангистауской области. Сердце 45-летнего донора пересадили пациенту, который длительное время находился в листе ожидания.

