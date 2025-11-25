Один донор спас жизни пяти пациентам в Алматы
В Городском кардиологическом центре Алматы впервые провели трансплантацию сердца, и эта операция стала частью донорского процесса, передает корреспондент агентства Kazinform.
Донором стала 50-летняя женщина, у которой произошел инсульт и консилиум врачей констатировал смерть мозга. Родственники дали согласие на посмертное донорство, после чего был организован мультиорганный забор.
Сердце пересадили 34-летнему мужчине с терминальной хронической сердечной недостаточностью. Как сообщили в министерстве здравоохранения, он находился в республиканском листе ожидания.
Операция продолжалась более пяти часов и прошла успешно. Это — первая трансплантация сердца, выполненная в Городском кардиологическом центре Алматы. Учреждение только в этом месяце было включено в перечень медорганизаций, уполномоченных на проведение таких операций. Трансплантацию сердца выполняла мультидисциплинарная команда Городского кардиологического центра Алматы и специалистов КФ University Medical Center из Астаны.
Помимо сердца, в рамках донорского процесса были пересажены:
— правая почка — 15-летней пациентке;
— левая почка — 30-летней женщине в ННЦХ имени Сызганова;
— две роговицы — реципиентам в центральной городской клинический больнице.
Организацию всех этапов обеспечил Республиканский центр координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг министерства здравоохранения.
