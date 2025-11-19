Онкохирурги Алматы спасли жизнь пациентке с тяжелым сердечным диагнозом и раком

76-летняя пациентка поступила в Алматинский онкологический центр в тяжелом состоянии с диагнозом «злокачественное новообразование восходящей ободочной кишки III стадии». Врачи констатировали, что опухоль прорастала в тонкую кишку, формируя свищевые ходы, что вызывало интоксикацию и прогрессирующую анемию. Дополнительной проблемой стала тяжелая сердечная патология — ишемическая болезнь сердца, состояние после аортокоронарного шунтирования (2022 г.) и критически низкая фракция выброса левого желудочка.

— Перед нами стояла дилемма: без операции пациентке грозила неминуемая смерть, но любое хирургическое вмешательство было крайне рискованным из-за состояния сердца, — комментирует онколог Асылбек Каржауов.

Консилиум хирургов, кардиологов и анестезиологов-реаниматологов принял решение: операция необходима по жизненным показаниям. Подготовка к вмешательству включала стабилизацию состояния пациентки, восполнение объема циркулирующей крови и коррекцию анемии. Анестезиологи разработали индивидуальный протокол ведения с учетом крайне низких резервов сердца.

Операция — лапаротомия с расширенной правосторонней гемиколэктомией и резекцией нескольких петель тонкой кишки — длилась 55 минут. Были удалены все пораженные участки, включая лимфатические узлы, когда видимые опухолевые ткани удалены полностью.

— Современное оснащение операционной позволяет проводить такие вмешательства с максимальной точностью и минимальной кровопотерей, что особенно важно для ослабленных пациентов, — отмечает Асылбек Каржауов.

После операции пациентка была переведена в отделение анестезиологии и реанимации под круглосуточное наблюдение.

- Наша задача заключалась в мягком выводе пациентки из наркоза, поддержке функции сердца и легких, предотвращении тромбоэмболических и инфекционных осложнений. Индивидуальная инфузионная, антибактериальная и кардиотоническая терапия позволила стабилизировать состояние, — отметил заведующий реанимацией Рамис Мурадов.

Уже на следующий день после операции пациентка была активизирована, через два дня переведена в общую палату в стабильном состоянии. Через 8 дней она была выписана домой для дальнейшего амбулаторного лечения.