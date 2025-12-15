РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:14, 14 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Павлодаре сельский житель спас двух лебедей, оставшихся в сильный мороз

    Один из лебедей примерз ко льду, а его пара осталась рядом и не улетела в теплые края. Было заметно, что птицы сильно ослабли, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Павлодарда ауыл тұрғыны аязда қалып қойған қос аққуды құтқарды
    Кадр из видео

    Житель Павлодарской области Бауыржан Жакупов спас двух лебедей, которые не смогли улететь на юг, и временно приютил их у себя, решив оставить птиц на зимовку. Он обнаружил их на поверхности льда озера в период сильных трескучих морозов.

    — Самка лебедя примерзла ко льду, а самец, не бросил ее, не улетел в теплые края и остался рядом. Птицы сильно замерзли и были полностью обессилены. Мы забрали их домой, чтобы спасти от холода, — рассказал сельский житель Бауыржан Жакупов.

    Как видно на видеозаписи, оказавшись в теплом помещении, лебеди спокойно сидят, дремлют и даже слушают музыку.

    Бауыржан Жакупов — разносторонний человек: он занимается животноводством, поет и играет на различных музыкальных инструментах.

    — Я проживаю в Бирликском сельском округе Баянаульского района. Лебедей мы спасли на озере Сулусор. Сейчас их состояние хорошее, они питаются различными зерновыми кормами. В ближайшие дни планирую отвезти птиц в областной центр и показать их в клинике, где занимаются осмотром и лечением пернатых. Мы приняли решение оставить лебедей у себя на зимовку в этом году. На зимовке есть второй дом, который сейчас пустует, мы его протопим и будем содержать птиц там, — отметил Бауыржан.

    Ранее мы сообщали о том, что в Акмолинской области был взят под опеку лебедь, отставший от своей стаи.

    Теги:
    Павлодар Регионы Животные Павлодарская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают