В Павлодаре сельский житель спас двух лебедей, оставшихся в сильный мороз

Житель Павлодарской области Бауыржан Жакупов спас двух лебедей, которые не смогли улететь на юг, и временно приютил их у себя, решив оставить птиц на зимовку. Он обнаружил их на поверхности льда озера в период сильных трескучих морозов.

— Самка лебедя примерзла ко льду, а самец, не бросил ее, не улетел в теплые края и остался рядом. Птицы сильно замерзли и были полностью обессилены. Мы забрали их домой, чтобы спасти от холода, — рассказал сельский житель Бауыржан Жакупов.

Как видно на видеозаписи, оказавшись в теплом помещении, лебеди спокойно сидят, дремлют и даже слушают музыку.

Бауыржан Жакупов — разносторонний человек: он занимается животноводством, поет и играет на различных музыкальных инструментах.

— Я проживаю в Бирликском сельском округе Баянаульского района. Лебедей мы спасли на озере Сулусор. Сейчас их состояние хорошее, они питаются различными зерновыми кормами. В ближайшие дни планирую отвезти птиц в областной центр и показать их в клинике, где занимаются осмотром и лечением пернатых. Мы приняли решение оставить лебедей у себя на зимовку в этом году. На зимовке есть второй дом, который сейчас пустует, мы его протопим и будем содержать птиц там, — отметил Бауыржан.

