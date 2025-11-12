РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:21, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Отставшего от стаи лебедя спасли в Акмолинской области

    Спасательная операция по вызволению птицы была проведена на базе одного из горнодобывающих предприятий областного центра, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, спасатели региона приняли участие в необычной спасательной операции в областном центре. По предварительным данным, отставший от стаи лебедь несколько дней находился в котловане одного из горнодобывающих предприятий.

    — На помощь пернатому пришли сотрудники оперативно-спасательного отряда города Кокшетау. Спустившись в карьер, спасатели с помощью плавсредства добрались до лебедя и благополучно извлекли его, — поделился информацией официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев. 

    Спасатели передали птицу сотрудникам государственного национального природного парка. Жизни и здоровью лебедя больше ничего не угрожает.

    Ранее мы писали о том, как зимуют птицы в зоосаде курорта Бурабай. 

    Теги:
    ДЧС Птицы Спасение Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают