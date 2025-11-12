Отставшего от стаи лебедя спасли в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, спасатели региона приняли участие в необычной спасательной операции в областном центре. По предварительным данным, отставший от стаи лебедь несколько дней находился в котловане одного из горнодобывающих предприятий.

— На помощь пернатому пришли сотрудники оперативно-спасательного отряда города Кокшетау. Спустившись в карьер, спасатели с помощью плавсредства добрались до лебедя и благополучно извлекли его, — поделился информацией официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

Спасатели передали птицу сотрудникам государственного национального природного парка. Жизни и здоровью лебедя больше ничего не угрожает.

