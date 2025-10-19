Когда чужая жизнь дороже своей: история спасателя, дважды награжденного за отвагу

Родился и вырос Тлектес Байздрахманов в Кокшетау. Здесь же окончил школу и политехнический колледж по специальности «техник-механик».

После армии устроился работать в пожарную охрану и заочно получил высшее образование в Казахском автомобильно-дорожном институте. Позже окончил курсы повышения квалификации в КТИ и получил офицерское звание лейтенанта.

— Честно говоря, в детстве хотел пойти по стопам отца — он работал в полиции. Но мама не разрешила. Так судьба привела меня в пожарную охрану. И я ни разу не пожалел о своем выборе, — рассказывает, как все начиналось, спасатель.

Фото: из личного архива Т. Байздрахманова

Первый выезд запомнился навсегда. Тогда в 2007 году сгорел дом, в котором погибли дети. Для молодого пожарного это стало тяжелым испытанием.

— После того случая я понял: главное — действовать быстро. Каждая секунда решает чью-то жизнь, — делится Тлектес Байздрахманов.

С тех пор было множество выездов: на пожары, ДТП, спасательные операции. Но некоторые случаи навсегда остаются в памяти.

В 2017 году во время пожара в общежитии он спас двух маленьких девочек. Родители ушли в гости, оставив их одних, а в соседней комнате общежития вспыхнул огонь. Добраться до детей было невозможно: железная дверь не поддавалась.

Фото: из личного архива Т. Байздрахманова

Тогда Тлектес Байздрахманов поднялся по трёхколенной и штурмовой лестницам на четвёртый этаж, пробрался в комнату через окно. Дверь открыть не смог, поэтому оставался с детьми до конца, пока его коллеги не потушили пожар. Следил, успокаивал, разговаривал… За этот поступок он был награжден нагрудным знаком «Үздік құтқарушы» («Отличник противопожарной службы»).

Вторую награду — медаль «Ерлігі үшін» («За мужество») — он получил за спасение людей в 2024 году.

— Пожар был в жилом доме. Я тогда был ответственным по части. На балконе стояли четверо: бабушка, мужчина и двое молодых людей. Вокруг уже бушевал огонь. Дал команду начинать тушение с двери. Сам поднялся к ним по лестнице, первым делом решил передать пожилую женщину коллегам. Но она отказалась, просила сначала спасти сына. В итоге мы спасли всех четверых, — делится спасатель.

Фото: из личного архива Т. Байздрахманова

Когда спрашиваешь, страшно ли идти в огонь, он улыбается.

— Страшно бывает потом. На пожаре некогда думать о страхе, думаешь только о том, как спасти. Адреналин делает свое дело. Главное — вернуться всем живыми, — говорит пожарный.

Сегодня Тлектес Байздрахманов руководит подразделением, но по-прежнему выезжает на пожары. При этом дома его ждет семья — жена и трое детей.

— Когда по ночам срабатывает тревога, жена ждет до утра, пока не вернусь. Помню, раньше, когда приходил с пожара, супруга стирала мою грязную в копоти форму, а дети надевали ее, ходили по дому и говорили: «Наш папа — капитан». Поэтому я и пошел на офицера. Для меня главное — быть примером для них, — делится спасатель.

Фото: из личного архива Т. Байздрахманова

В День спасателя Тлектес Байздрахманов желает коллегам здоровья, семейного благополучия и надежного тыла дома.

— Мы выбрали трудную профессию. Но если хотя бы одна жизнь спасена, значит, все не зря, — добавляет он напоследок.

