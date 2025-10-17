Акмолинские спасатели отметили 30-летие своей службы

Празднество началось со смотра техники, находящейся на вооружении у акмолинских спасателей. В фойе пришедших ждала также выставка фотографий, запечатлевших работу спасателей региона без прикрас.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Торжественную часть открыло зачитанное поздравительное обращение министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, генерала-майора Чингиса Аринова.

— Это юбилей, который нельзя измерить лишь календарем. Это история мужества и профессионализма, постоянного роста и обновления, за которой стоят судьбы тысяч людей. Ежегодно спасатели совершают более девяноста тысяч выездов на пожары и происшествия. Каждый год из зон бедствий эвакуируются десятки тысяч человек, тысячи получают медицинскую и психологическую помощь. Только с начала 2025 года спасено свыше девяти тысяч граждан, помощь оказана тысячам пострадавших. Эти цифры кажутся сухими, пока не осознаешь, что за каждой из них — чья-то жизнь, — обратился он к коллегам.

Спасателей региона от лица главы области поздравил заместитель акима Акмолинской области Мурат Балпан.

— За три десятилетия МЧС прошло большой путь становления, укрепления и развития, превратившись в мощную организацию, на плечах которой лежит ответственность за безопасность каждого региона. В любых обстоятельствах спасатели всегда первыми приходят на помощь, проявляя стойкость, профессионализм и героизм, а порой рискую даже собственными жизням», — отметил он.

Одним из ярких примеров мужества и верности долгу стал уроженец Акмолинской области Аскар Забикулин. В 2022 году он, не раздумывая, бросился в пламя, чтобы спасти чужие жизни. Совершив подвиг, он навсегда вписал свое имя в летопись героизма Казахстана.

С поздравительной речью выступил и руководитель департамента по ЧС Акмолинской области Бакытжан Алашов. Главный спасатель региона подчеркнул: только с начала года акмолинскими подразделениями спасено 234 человека, эвакуировано из опасных зон 578 человек и оказана доврачебная помощь 70 пострадавшим. В рамках усовершенствования материально-технической базы при поддержке МЧС акмолинский гарнизон был обеспечен в текущем году 27 единицами спецтехники и 30 единицами спецоборудования. Благодаря участию акима области 78 семей прибрели жилье по выгодному кредитованию.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в службе, вклад в развитие государственной системы гражданской защиты, а также в честь празднования 30-летия со дня образования МЧС РК ряд отличившихся спасателей области получили награды. Среди них — досрочные специальные и воинские звания, благодарственные письма МЧС РК и ДЧС области, и конечно, юбилейная медаль «30 лет Министерству по чрезвычайным ситуациям».

Так, ведомственная медаль была вручена главному специалисту информационного отдела Асем Ташибаевой, проработавшей в структуре 20 лет. Вся документация, поступающая в ДЧС, проходит именно через нее. Девушка признается, что особую ответственность почувствовала во время паводка, когда именно она выслушивала каждого человека, принимала обращения пострадавших и обрабатывала их.

Особенно впечатлил гостей праздника видеоклип, созданный силами самих спасателей и посвященный их непростой службе.

Праздничное мероприятие завершила концертная программа.