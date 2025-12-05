Посмертный донор спас жизни четырех пациентов в Казахстане

Как сообщает Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Минздрава РК, донором стал мужчина 1967 года рождения, которому врачи констатировали смерть мозга. После получения согласия семьи был организован забор органов: сердце, печень и две почки.

Благодаря слаженной работе трансплантационных бригад были проведены следующие операции:

— сердце пересадили 58-летнему пациенту в НИИ кардиологии и ВБ;

— печень — 58-летнему пациенту в ННЦХ им. А. Н. Сызганова;

— правая почка — 19-летнему пациенту в ННЦХ им. А. Н. Сызганова;

— левая почка — 35-летнему пациенту в ННЦХ им. А. Н. Сызганова.

На сегодняшний день в листе ожидания в стране находится 4 521 пациент, среди которых 106 детей. Только за первые 10 месяцев 2025 года из списка по причине смерти из списка выбыли 272 человека, почти один пациент в сутки.

За 12 месяцев 2025 года проведено лишь 14 донорских процессов от посмертных доноров, в ходе которых выполнено 60 трансплантаций жизненно важных органов.