    10:43, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Случай посмертного донорства впервые зарегистрирован в Мангистауской области

    Как сообщает пресс-служба Мангистауской областной многопрофильной больницы, у 45-летнего мужчины, находившегося в областной больнице, была диагностирована смерть мозга, передает Kazinform.

    Случай посмертного донорства впервые зарегистрирован в Мангистауской области
    Фото: Мангистауская областная многопрофильная больница

    — Региональный координатор Индира Аманкоскызы и стационарный координатор Ильяс Юсупулы провели со всеми родственниками необходимые разъяснительные работы. После того как семья проявила мужество и дала согласие на донорство, на базе больницы совместно со специалистами республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Минздрава РК была проведена операция по изъятию сердца, — говорится в сообщении. 

    Сердце донора успешно трансплантировали пациенту, который длительное время находился в листе ожидания. Операцию провели специалисты Центра трансплантации Министерства здравоохранения РК.

    — Это — чрезвычайно важное событие для нашего региона. После официального подтверждения смерти мозга все медицинские процедуры были выполнены в строгом соответствии с законом. Мы выражаем глубокое уважение семье, принявшей решение о донорстве, и благодарим их за благородный шаг, направленный на спасение человеческой жизни, — отметил и. о. директора Мангистауской областной многопрофильной больницы Берик Каунов.

    Подобный случай в Мангистау зарегистрирован впервые. Ранее в регионе не фиксировались факты посмертного донорства.

    По словам регионального координатора по трансплантации Индиры Аманкоскызы, сейчас в листе ожидания по Мангистауской области числятся 175 пациентов. Среди них — 165 взрослых и три ребенка, ожидающих пересадки почки; четыре взрослых и один ребенок — трансплантации печени; двое взрослых пациента нуждаются в пересадке сердца.

    Ранее мы писали, что два донора из ВКО спасли жизни 12 казахстанцев. 

    Здравоохранение Донорство Органное донорство Мангистауская область
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
