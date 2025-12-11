Случай посмертного донорства впервые зарегистрирован в Мангистауской области

— Региональный координатор Индира Аманкоскызы и стационарный координатор Ильяс Юсупулы провели со всеми родственниками необходимые разъяснительные работы. После того как семья проявила мужество и дала согласие на донорство, на базе больницы совместно со специалистами республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Минздрава РК была проведена операция по изъятию сердца, — говорится в сообщении.

Сердце донора успешно трансплантировали пациенту, который длительное время находился в листе ожидания. Операцию провели специалисты Центра трансплантации Министерства здравоохранения РК.

— Это — чрезвычайно важное событие для нашего региона. После официального подтверждения смерти мозга все медицинские процедуры были выполнены в строгом соответствии с законом. Мы выражаем глубокое уважение семье, принявшей решение о донорстве, и благодарим их за благородный шаг, направленный на спасение человеческой жизни, — отметил и. о. директора Мангистауской областной многопрофильной больницы Берик Каунов.

Подобный случай в Мангистау зарегистрирован впервые. Ранее в регионе не фиксировались факты посмертного донорства.

По словам регионального координатора по трансплантации Индиры Аманкоскызы, сейчас в листе ожидания по Мангистауской области числятся 175 пациентов. Среди них — 165 взрослых и три ребенка, ожидающих пересадки почки; четыре взрослых и один ребенок — трансплантации печени; двое взрослых пациента нуждаются в пересадке сердца.

