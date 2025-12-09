Два донора из ВКО спасли жизни 12 казахстанцев

Благодаря согласиям родственников двое жителей региона подарили шанс на жизнь сразу 12 пациентам, среди которых есть и дети.

В листе ожидания трансплантации в Казахстане сейчас состоит более 4,5 тысяч человек. Только в ВКО пересадки ждут 232 пациента, из них семеро — дети. При этом получить согласие на донорство становится все сложнее — в области более шести тысяч человек оформили официальный отказ, а согласие выразили лишь 360 жителей.

— Было выявлено пять потенциальных доноров, и только по двум пациентам мы получили согласие от родственников. Благодаря этим решениям вторую жизнь получили 12 казахстанцев, — рассказал региональный транспланткоординатор по ВКО Аслан Нургалиев.

Он подчеркнул, что в стране действует многоступенчатая система защиты, исключающая возможность чьей-либо личной выгоды.

— Информация о реципиентах конфиденциальна. Подбор пациентов делает компьютер, совместимость проверяет тоже он, — пояснил Нургалиев.

О потенциальных донорах становится известно только после подтверждения диагноза «смерть мозга». Это полное и необратимое прекращение функций головного мозга, включая стволовые структуры.

— Диагноз «смерть мозга» выставляет консилиум врачей. После этого тело может еще какое-то время функционировать на аппаратной поддержке, и именно благодаря этому органы удаётся пересадить другим людям, — отметил специалист.

Самым сложным звеном трансплантации остается согласие семьи. В критической ситуации именно родственникам приходится принимать решение, хотя каждый гражданин может заранее выразить свою волю через платформу eGov.kz.

— Если человек обозначил свою позицию при жизни, разрешение у родственников не требуется. Врачи действуют согласно волеизъявлению умершего, — добавил транспланткоординатор.

Специалисты подчёркивают, что трансплантация донорских органов — зачастую единственный шанс на жизнь для тяжёлых пациентов. И каждое согласие на донорство даёт возможность спасти сразу нескольких людей.

