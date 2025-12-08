Более четырех тысяч жизней в ожидании: что тормозит посмертное донорство в Казахстане

Согласие родственников усложняет ситуацию

По данным статистики, в Казахстане 4 521 гражданин нуждается в пересадке органов, причем 106 из них — дети. Большинство пациентов ожидают трансплантацию почки.

— Доноры и реципиенты внесены в реестр, база данных регулярно обновляется. У нас сформирована медицинская информационная система учета, все сведения доступны в электронном формате. Это позволяет врачам в регионах оперативно реагировать. За последние двенадцать лет в стране проведено более 3 200 операций по пересадке органов. Однако большинство из них осуществлены за счет живых доноров, — говорит заместитель директора республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичной медицинской помощи Назгуль Жилгельдина.

Инфографика: Kazinform

Эксперт также отметила допустимые сроки ишемии для различных органов:

— Например, сердце и печень должны быть изъяты в течение четырех-пяти часов, почка — в течение восьми-десяти часов. Время крайне ограничено — важна каждая минута. Во время донорского процесса используются санитарная авиация, самое эффективное оборудование и техника. Когда процесс начинает­ся, в нем участвуют от 50 до 70 специалистов, и успешная организация работы напрямую зависит от координатора трансплантации, — отметила она.

Несколько лет назад на портале e-Gov была внедрена система, позволяющая гражданам дать согласие на донорство органов после смерти.

— Сегодня число казахстанцев, давших согласие на посмертное донорство органов на портале e-Gov, достигло 7 357 человек. Согласно действующим нормам, даже если человек при жизни выразил согласие быть донором, после его смерти для изъятия органов требуется разрешение родственников. Если родственники отказывают, прижизненное волеизъявление утрачивает силу. Людям, которые дали согласие на посмертное донорство, не требуется проходить специальное наблюдение или медицинское обследование. Потому что само согласие еще не означает, что человек обязательно сможет стать донором. Для этого должна быть зафиксирована смерть мозга, возникшая вследствие тяжелых осложнений, а такой диагноз ставится далеко не всем, — подчеркивает специалист.

Инфографика: Kazinform

Известный юрист, координатор проекта «One Stop Service — Бір қадам» Ляззат Ракишева также отмечает, что далеко не каждый человек может быть донором.

— Согласно пункту 1 статьи 210 и пункту 1 статьи 212 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», потенциальный донор при жизни должен быть совершеннолетним, дееспособным, находиться в генетическом родстве с реципиентом или иметь с ним тканевую совместимость, а также предоставить письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие органов для трансплантации. Кроме того после смерти донором также может быть человек, достигший восемнадцатилетнего возраста, у которого подтверждена необратимая гибель мозга, а его органы или ткани могут быть использованы для трансплантации реципиентам. Органы донора не должны иметь патологий, злокачественных или инфекционных заболеваний, сахарного диабета и других серьезных состояний, — отметила юрист.

Семь лет мучительного ожидания сердца

Алматинец Данияр Байбуллаев знает, что значит ждать трансплантацию с нетерпением и тревогой. 25-летний молодой человек провел семь лет в ожидании донора. При диагностике у него обнаружили жидкость в легких, а сердце оказалось значительно увеличенным. Врачи поставили редкий диагноз — «дилатационная кардиомиопатия».

— Я простудился, и со временем мои ноги перестали нормально работать. Врачи обнаружили жидкость в легких и увеличение сердца. В детстве я этого не ощущал, но с годами понял, что мне необходима пересадка сердца. Эти трудные годы я никогда не забуду. Семь лет я мучительно думал, где можно найти сердце. Я был молод, я хотел жить. И вот, когда я уже начал уставать от ожидания, мне позвонили из колл-центра и сообщили, что донор найден. Так мне была успешно проведена трансплантация сердца, — рассказал Данияр.

По его словам, донором оказалась 53-летняя женщина.

— Насколько я знаю, ее дети дали согласие на донорство. Я бесконечно благодарен им. Благодаря их решению они спасли не только мою жизнь, но и жизни еще нескольких людей. Сейчас мой характер изменился, я стал более уравновешенным, и развиваюсь как другой человек, — отметил он.

Данияр подчеркнул, что полностью еще не восстановился.

— Чтобы избежать отторжения органов, я принимаю гормональные препараты. У лекарств есть побочные эффекты, и я принимаю их, внимательно следя за своим здоровьем. Сейчас я работаю в банке, мое состояние стабильное, — добавил он.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Получение органов от живого донора несет риск

Лиза Нурсултанова, специалист с многолетним опытом в области трансплантации, отметила, что общество еще полностью не понимает значимость посмертного донорства. По ее словам, один донор может спасти жизни нескольких людей.

— Органы, взятые у одного умершего человека, могут подарить новую жизнь нескольким пациентам. Это доказанное достижение современной медицины. К сожалению, хотя многие понимают важность донорства, не все решаются дать согласие. Но мы должны помнить, что такая ситуация может случиться с любой семьей, — говорит врач.

Согласно данным, в этом году был выявлен 131 потенциальный донор, но согласие дали лишь 10 человек. В остальных случаях родственники не разрешили изъятие органов. Из 10 согласившихся доноров лишь шесть были признаны медицински пригодными, и их органы были пересажены пациентам из списка ожидания. У живого донора обычно берется только одна почка или часть печени, остальные органы пересаживаются исключительно после смерти.

— Получение органов от живого донора также несет риски, так как организм реципиента может отторгнуть трансплантат, — поясняет специалист.

Слухов множество. Что говорит религия?

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что развитие системы посмертного донорства в стране важно для общества и не может оставаться табу.

— Нельзя молчать, считая тему противоречащей морали или религии. Проблема существует, и ее необходимо решать. В нашем окружении есть люди, жизнь которых можно было бы спасти, — отметил депутат.

Он подчеркнул, что формирование правильного понимания среди населения играет ключевую роль в развитии посмертного донорства.

— Это — спасение жизни. Важно реализовывать его безопасно и этично, учитывая, при необходимости, религиозные взгляды. В нашей стране много верующих граждан, поэтому баланс крайне важен. Необходимо формировать культуру донорства и усиливать просветительскую работу, — добавил депутат.

Эксперт по религии Нурлан Хаджи Асанов пояснил, что пересадка органов разрешена шариатом.

— В Коране, в суре «аль-Бакара», сказано: «Не подвергайте себя опасности своими руками», что призывает заботиться о здоровье и избегать смертельных заболеваний. Ученые, опираясь на этот аят, рассматривают пересадку органов как один из способов лечения болезни. Кроме того, в суре «аль-Маида» сказано: «…спасение одного человека равно спасению всего человечества». Когда пациент находится в критическом состоянии, пересадка органов умершего для него не запрещена. Это не проявление неуважения к умершему — главное, что интересы живого человека стоят на первом месте, — пояснил имам.

Он также отметил строгий запрет на торговлю органами.

— Органы должны предоставляться бесплатно, будь то у живого или умершего донора. Продавать органы или извлекать из этого прибыль — харам. В нашей стране это запрещено законом, хотя встречаются попытки незаконного обогащения. Это неправильно, — добавил Нурлан Асанов.

Таким образом, эксперты отмечают, что одной меры недостаточно. Прежде всего необходимо актуализировать законодательство с учетом современных требований. Полная цифровизация данных о донорах и реципиентах и максимально прозрачные механизмы регистрации — один из ключевых шагов для укрепления доверия к системе.

Кроме того, широкая просветительская работа среди населения помогает развеять сомнения и формирует культуру донорства. Только сочетание правового регулирования и создания условий для осознанного выбора граждан позволит повысить доверие к системе.

