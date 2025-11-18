Спасшего троих провалившихся под лед детей кокшетауца представят к госнаграде

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, житель города Кокшетау, 42-летний Сергей Цупкин, находясь на берегу реки Кылшакты, случайно стал свидетелем того, как трое несовершеннолетних, гуляя по льду, провалились в воду. Не раздумывая ни секунды, Сергей бросился к ним на помощь.

— Благодаря его действиям всех троих удалось вытащить на берег и доставить в ближайшее теплое место. На сегодня жизни троих маленьких горожан ничего не угрожает, благодаря спасителю они вовремя получили медицинскую помощь, — поделились в ведомстве.

Изначально ни спасенные, ни спасатели региона не знали, кто же помог детям избежать трагедии. Найти героя смогли благодаря соцсетям.

— Наш герой до последнего старался оставаться инкогнито, однако все же удалось пригласить его в департамент по ЧС Акмолинской области, где ему торжественно вручили благодарственное письмо и ценные подарки, — добавил официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

Теперь Сергей Цупкин будет представлен к государственной награде.

Напомним, ранее сообщалось, что трое детей провалились под лед на реке Кылшакты в Акмолинской области.