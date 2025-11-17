Трое детей провалились под лед на реке Кылшакты в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 16 ноября, играя на тонком льду реки Кылшакты, трое детей девяти, восьми и семи лет провалились под воду.

— Несчастья удалось избежать благодаря оперативным действиям очевидца, который заметил происходящее, вытащил детей и передал их прибывшей бригаде скорой помощи. Пострадавшие с признаками переохлаждения средней степени были доставлены в многопрофильную областную детскую больницу. После осмотра и необходимых медицинских процедур детей отпустили домой на амбулаторное лечение, — сообщил официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

Тепрь сотрудники ДЧС ищут человека, спасшего детей, чтобы представить его к государственной награде.

Спасатели обратились также к акмолинцам с просьбой не игнорировать предупреждения об опасности тонкого льда. Только за последние четыре дня за выход на неокрепший лед к административной ответственности по статье 412 КоАП РК привлечены 35 человек. Безопасная толщина льда составляет не менее 10 см для одного человека и 20 см — для группы лиц.

