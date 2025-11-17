РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:14, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трое детей провалились под лед на реке Кылшакты в Акмолинской области

    Сейчас спасатели ищут очевидца происшествия, который спас детей, чтобы представить его к государственной награде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Трое детей провалились под лед на реке Кылшакты в Акмолинской области
    Кадр из видео

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 16 ноября, играя на тонком льду реки Кылшакты, трое детей девяти, восьми и семи лет провалились под воду.

    — Несчастья удалось избежать благодаря оперативным действиям очевидца, который заметил происходящее, вытащил детей и передал их прибывшей бригаде скорой помощи. Пострадавшие с признаками переохлаждения средней степени были доставлены в многопрофильную областную детскую больницу. После осмотра и необходимых медицинских процедур детей отпустили домой на амбулаторное лечение, — сообщил официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

    Тепрь сотрудники ДЧС ищут человека, спасшего детей, чтобы представить его к государственной награде.

    Спасатели обратились также к акмолинцам с просьбой не игнорировать предупреждения об опасности тонкого льда. Только за последние четыре дня за выход на неокрепший лед к административной ответственности по статье 412 КоАП РК привлечены 35 человек. Безопасная толщина льда составляет не менее 10 см для одного человека и 20 см — для группы лиц.

    Ранее сообщалось, что 150 человек эвакуировались из кафе и гостиницы при пожаре в Кокшетау. 

    ДЧС Дети Регионы Реки Происшествия Акмолинская область
