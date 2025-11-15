150 человек эвакуировались из кафе и гостиницы при пожаре в Кокшетау

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 14 ноября в Кокшетау произошло возгорание в помещении кафе, пристроенного к 9-этажной гостинице «Кокшетау». При этом из гостиницы и кафе самостоятельно эвакуировались 150 человек.

Фото: ДЧС Акмолинской области

— На место были направлены силы и средства ДЧС Акмолинской области по повышенному рангу. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня и ликвидировать пожар на площади 30 кв. м. Возгорание было локализовано за 7 минут и ликвидировано в течение 29 минут. Для обогрева эвакуированных людей был организован теплый транспорт — вахтовка, — поделился официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

Фото: МЧС РК

Как добавили в ведомстве: жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

