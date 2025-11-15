РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:30, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    150 человек эвакуировались из кафе и гостиницы при пожаре в Кокшетау

    Эвакуированных разместили для обогрева в теплом транспорте – вахтовке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    150 человек эвакуировались из кафе и гостиницы при пожаре в Кокшетау
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 14 ноября в Кокшетау произошло возгорание в помещении кафе, пристроенного к 9-этажной гостинице «Кокшетау». При этом из гостиницы и кафе самостоятельно эвакуировались 150 человек.

    150 человек эвакуировались из кафе и гостиницы при пожаре в Кокшетау
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    — На место были направлены силы и средства ДЧС Акмолинской области по повышенному рангу. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня и ликвидировать пожар на площади 30 кв. м. Возгорание было локализовано за 7 минут и ликвидировано в течение 29 минут. Для обогрева эвакуированных людей был организован теплый транспорт — вахтовка, — поделился официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

    150 человек эвакуировались из кафе и гостиницы при пожаре в Кокшетау
    Фото: МЧС РК

    Как добавили в ведомстве: жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

    Ранее сообщалось, что огнеборцы ликвидировали пожар на складе в Алматинской области. 

     

    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают