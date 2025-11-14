23:45, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5
Огнеборцы ликвидировали пожар на складе в Алматинской области
Сегодня вблизи села Долан Карасайского района на территории частного хозяйства произошло открытое горение кровли складского помещения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
По повышенному рангу на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС.
Благодаря оперативным и скоординированным действиям огнеборцев предотвращено распространение огня на соседние строения и спасено 50 тонн комбикорма.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить на номер 112.
9 ноября сообщалось о возгорании детского дома в Наурызбайском районе Алматы. Детей временно разместили в оздоровительном санатории.