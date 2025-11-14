Огнеборцы ликвидировали пожар на складе в Алматинской области

По повышенному рангу на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

Благодаря оперативным и скоординированным действиям огнеборцев предотвращено распространение огня на соседние строения и спасено 50 тонн комбикорма.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить на номер 112.

9 ноября сообщалось о возгорании детского дома в Наурызбайском районе Алматы. Детей временно разместили в оздоровительном санатории.