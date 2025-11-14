РУ
    23:45, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Огнеборцы ликвидировали пожар на складе в Алматинской области

    Сегодня вблизи села Долан Карасайского района на территории частного хозяйства произошло открытое горение кровли складского помещения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Фото: МЧС РК

    По повышенному рангу на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

    Благодаря оперативным и скоординированным действиям огнеборцев предотвращено распространение огня на соседние строения и спасено 50 тонн комбикорма.

    Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

    В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить на номер 112.

    9 ноября сообщалось о возгорании детского дома в Наурызбайском районе Алматы. Детей временно разместили в оздоровительном санатории. 

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
