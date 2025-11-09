Детский дом горит в Алматы: огнем охвачены столовая и кровля
На данный час происходит горение столовой и кровли примыкающего трёхэтажного здания. В ДЧС рассказали подробности происшествия, передает агентство Kazinform.
Спасателями проводится вскрытие кровли для более эффективного тушения. Площадь пожара уточняется.
Создано 4 участка тушения пожара, подача газа оперативно перекрыта.
— Развернута работа пожарной автолестницы, через которую поданы лафетные стволы с водой. Пожарные автоцистерны установлены на гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды. На месте работают звенья газодымозащитной службы, осуществляется разведка и тушение внутри здания. Создан оперативный штаб, ведётся постоянный контроль за обстановкой, — сообщили корреспонденту агентства Kazinform в ДЧС.
К месту пожара прибыла техника КГУ «Алматы Тазалық» акимата города Алматы для проведения проливки и уборки территории после ликвидации возгорания.
Тушение пожара осложняется сложной конструктивной особенностью здания, большой пожарной нагрузкой, а также тем, что кровля покрыта деревянной фанерой с резиновым покрытием.
Работы по тушению продолжаются.
Как сообщалось ранее, здание детского дома расположено по улице Алтын орда в Наурызбайском районе. По словам администрации, в здании людей нет — воспитанники своевременно эвакуированы и находятся на безопасном расстоянии.
Новость дополняется