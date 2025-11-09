РУ
    17:30, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Детский дом горит в Алматы: огнем охвачены столовая и кровля

    На данный час происходит горение столовой и кровли примыкающего трёхэтажного здания. В ДЧС рассказали подробности происшествия, передает агентство Kazinform.

    Детский дом горит в Алматы
    Фото: МЧС РК

    Спасателями проводится вскрытие кровли для более эффективного тушения. Площадь пожара уточняется.

    Детский дом горит в Алматы
    Фото: МЧС РК

    Создано 4 участка тушения пожара, подача газа оперативно перекрыта.

    — Развернута работа пожарной автолестницы, через которую поданы лафетные стволы с водой. Пожарные автоцистерны установлены на гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды. На месте работают звенья газодымозащитной службы, осуществляется разведка и тушение внутри здания. Создан оперативный штаб, ведётся постоянный контроль за обстановкой, — сообщили корреспонденту агентства Kazinform в ДЧС.

    Детский дом горит в Алматы
    Фото: МЧС РК

    К месту пожара прибыла техника КГУ «Алматы Тазалық» акимата города Алматы для проведения проливки и уборки территории после ликвидации возгорания.

    Тушение пожара осложняется сложной конструктивной особенностью здания, большой пожарной нагрузкой, а также тем, что кровля покрыта деревянной фанерой с резиновым покрытием.

    Работы по тушению продолжаются.

    Детский дом горит в Алматы
    Фото: МЧС РК

    Как сообщалось ранее, здание детского дома расположено по улице Алтын орда в Наурызбайском районе. По словам администрации, в здании людей нет — воспитанники своевременно эвакуированы и находятся на безопасном расстоянии.

    Новость дополняется

